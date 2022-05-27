Dünya Teksastaki saldırganın tüfeğinin üreticisinden skandal reklam
AMERİKA

Teksas'taki saldırganın tüfeğinin üreticisinden skandal reklam

Silah yapımcısı Daniel Defense, ABD'nin Teksas eyaletindeki saldırıda ateşli silahlarından birinin kullanılmasından birkaç gün önce AR-15 tarzı tüfeklerinden birini tutan yürümeye başlayan çocuğun reklam fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta, tüfeği kucağında tutan çocuk ile beraber şu yazı görüldü: "Bir çocuğu gitmesi gereken yolda yetiştir ve o yaşlanınca da ondan ayrılmayacak."

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teksastaki saldırganın tüfeğinin üreticisinden skandal reklam
Daniel Defense'in yayınladığı reklam

Salvador Ramos, 18. doğum gününde yasal olarak silah perakendecisi Daniel Defense'den iki tüfek satın aldı ve onlarla birlikte 19 çocuk ve iki öğretmeni öldürdü.

16 Mayıs'ta şirket, tüfekle oynayan küçük bir çocuk içeren bir reklam yayınladı. Resmin yanında "Çocuğu gitmesi gereken yolda yetiştir, yaşlanınca da ondan ayrılmayacak." denildi.

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Okuldaki silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra Daniel Defense, tweetlerini kamuoyundan gizledi ancak eski tweetlerinin ekran görüntüleri internette dolaşmaya devam etti. Twitter mesajlarının arşivlenmiş versiyonları da mevcuttu.

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Daniel Defence yorum taleplerine yanıt vermedi. Saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamada kısmen, "Kurbanların ailelerini ve tüm Teksas topluluğunu aklımızda ve dualarımızda tutacağız." denildi.

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