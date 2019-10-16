Dünya Terör örgütü YPG/PKKnın insansız hava aracı düşürüldü Füze rampası ele geçirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü: Füze rampası ele geçirildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü: Füze rampası ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürülürken, örgüte ait seyyar Grad füze rampası ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatında 8'inci gün.
Barış Pınarı Harekatında 8'inci gün.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

  • Çatışmaların devam ettiği ilçede, örgüte ait Grad füze rampası ele geçirildi.

YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
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YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
Barış Pınarı Harekatı ile bozguna uğrayan YGP/PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı. Suruç ilçesine teröristler tarafından atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı. Akçakale'ye de saldıran teröristlerin attığı havan mermisi bir binaya isabet etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla süren Barış Pınarı Harekatı'nda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?

Grad füze rampası ele geçirildi

Harekat kapsamında Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

  • Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Rasulayn'da YPG mevzilerini olduğu iki nokta vuruldu. İşte vurulan yerlerden ilk görüntüler.
Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı
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Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı
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