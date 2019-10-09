Terör propagandası yapan 78 kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldı

Dünya

Barış Pınarı Harekatı: Teröristler saflarını terk ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16.00 da başlattığı Barış Pınarı Harekatı PKK cephesinde korku ve paniğe neden oldu. Hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile bomba yağmuruna tutulan Tel Abyat, Resulayn, Kamışlı saflarında 200'den fazla terörist kaçmaya başladı. Kaçanların infaz emrini veren örgüt bu yolla bozgunun derinleşmesini ve kalan teröristlerin saflarını terk etmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.