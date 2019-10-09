Dünya Terör propagandası yapan 78 kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör propagandası yapan 78 kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldı

Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barış Pınarı Harekatı üzerinden kara propaganda yapan 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin basın açıklaması yayınlayan Emniyet Genel Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:

  • Bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.
  • Söz konusu paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;
  • 09.10.2019 tarihi itibari ile başlamış bulunan Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır.
  • Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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