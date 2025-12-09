TİKA'dan dost ve kardeş ülke Endonezya'da kalkınma işbirliği

Türk Tipi Kalkınma Modeli Endonezya’da meyvesini verdi: TİKA Projesi ülke birincisi oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kapsamlı kapasite artırımı desteği sunulan Bernard Tani Kooperatifi, “Hortikültür – Bahçe Bitkileri” kategorisinde KOBİ’ler arasında ülkenin en iyi gıda kümesi lideri seçilerek önemli bir başarı elde etti.





Bandung bölgesinde 150 üyesiyle sebze yetiştiriciliği yapan Bernard Tani Kooperatifine TİKA tarafından 1.056 m²’lik topraksız üretim serası inşa ediliyor ve Antalya domatesi üretimi destekleniyor. Ayrıca ürünlerin hijyenik koşullarda hazırlanması için tam otomatik paketleme makineleri, taze ürünlerin pazara güvenli şekilde ulaştırılması için ise soğuk depolu kamyon temin edilerek kooperatifin üretim ve dağıtım altyapısı güçlendiriliyor.





'Örnek uygulama projeleri hayata geçirildi'

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti;

Bu kapsamlı destekler sayesinde Bernard Tani Kooperatifi, Endonezya Merkez Bankası tarafından ülkenin “En İyi Gıda Kümesi Lideri” seçildi.

Bu anlamlı ödül dolayısıyla başta Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto ve Endonezya Merkez Bankası olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyor, başarılarıyla bizleri gururlandıran Bernard Tani Kooperatifini yürekten kutluyorum.





🇮🇩🇹🇷 Endonezya'da #TİKA tarafından 1.056 m²'lik topraksız üretim serasının kurulması ve #Antalya domatesi üretiminin desteklenmesiyle; üretimden… pic.twitter.com/LEGieNXcCn — Abdullah Eren (@abdullah_eren) December 9, 2025





'En iyi gıda tedarikçi lideri seçilmekten büyük mutluluk duyuyorum'

Kooperatif Başkanı Pitit Candra, ödüle ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“150 üyeli Bernard Tani Kooperatifinin Başkanı olarak, Endonezya Merkez Bankası tarafından ülke genelindeki kooperatifler arasında Hortikültür alanında en iyi gıda tedarikçi lideri seçilmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu başarıda TİKA’nın sağladığı 1.056 m²’lik topraksız sera, soğuk depolu kamyon ve tam otomatik paketleme makinelerinin büyük katkısı var. Bu ölçekte bir sera ülkede yalnızca özel şirketlerin sahip olduğu bir imkândı; kooperatifler için ilk örnek niteliği taşıyor. Antalya domatesi üretimimiz sürüyor ve büyük market zincirleriyle anlaşmalarımız tamamlandı. Yakında ürünlerimizi piyasaya sunacağız. TİKA’ya ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum.”



