TikTok çalışanlarından itiraf: Çin uygulamayı yakından izliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarında sık sık TikTok'un ABD için bir güvenlik sorunu olduğunu söylüyordu.Trump, şirketin ülkedeki operasyonlarını ABD'li bir şirkete satması için baskı uygulamış ve aksi halde uygulamanın ABD sınırları içinde kullanıLamayacağını söylemişti.

Eski TikTok çalışanlarından gelen açıklamalar, Donald Trump'ın TikTok hakkındaki görüşlerinin doğruluğunu ortaya çıkardı. Eski çalışanlar, Pekin yönetiminin uygulamayı çok yakından kontrol ettiğini söylüyor.

Bu durum, Çin'in Amerikalıların kişisel bilgilerini toplamak için uygulamadan yararlanabileceğine dair gizlilik endişelerini artırıyor.

Eski çalışanlar, kilit önemdeki kararların ve toplantıların genellikle Çin üzerinden yürütüldüğü ve kullanıcı verilerinin de bu ülkede depolandığını söyledi.

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KULLANICILAR BUNA İZİN VERİYOR

Kaliforniya Üniversitesi Siber Güvenlik Yönetimi ve Araştırmaları Enstitüsü'nün yöneticisi Bryan Cunningham, "Çin'deki kurumlar TikTok'tan veri talep edebilir. Kullanıcılar, zaten uygulamayı kullanarak buna izin vermiş oluyor." dedi.

TikTok kullanıcı sözleşmesi, müşteri verilerinin "şirketler grubumuzun bir ana firması, yan kuruluşu veya başka bir iştirakiyle" paylaşılabileceğine dair bir madde içeriyor.

TikTok adına konuşan bir sözcü, hassas kullanıcı verilerini korumak için güvenlik takibi ve şifreleme gibi teknolojiler kullandıklarınmı ve ABD merkezli yönetici ekibinin bunları denetlediğini söylüyor.

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