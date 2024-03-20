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Dünya

Tokyo Camii'nde randevulu iftar

Japonya'da Diyanet İşleri Başkanlığa bağlı Tokyo Camii, başkentte yaşayan Müslümanlar ile gayrimüslim Japon halkını, Ramazan boyunca iftarlarda buluşturuyor.

11:39 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Tokyo Camii.
Tokyo Camii.

Gündüzleri cami yerleşkesindeki kültür turuna katılan Japonlar, ezan öncesi iftarlığını alıp hiç tanımadığı kişilerle aynı sofraya oturuyor. İftarlar vesilesiyle İslam dininin vecibelerini öğrenme fırsatı bulan Japonlar, cami ve oruç hakkında bilgi edinebiliyor.


Yeni görevi Tokyo Camisi İmam Hatipliğini şubatta devralan Adem Levent, ramazan ayı dolayısıyla camiye ilginin arttığını belirterek "Hafta içi misafirlerimiz ortalama 400-500, hafta sonunda bu rakam 700'e kadar yükseliyor" dedi. Levent, Japon misafirleri randevu sistemine göre aldıklarını, iftar öncesi Tokyo Camisi'ni tanıttıklarını, oruç hakkında bilgilendirme yaptıklarını, İslam hakkındaki sorulara cevap verdiklerini ifade etti.

#Tokyo Camii
#İftar
#Ramazan
8 dakika önce
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