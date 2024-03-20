Tokyo Camii'nde randevulu iftar

Gündüzleri cami yerleşkesindeki kültür turuna katılan Japonlar, ezan öncesi iftarlığını alıp hiç tanımadığı kişilerle aynı sofraya oturuyor. İftarlar vesilesiyle İslam dininin vecibelerini öğrenme fırsatı bulan Japonlar, cami ve oruç hakkında bilgi edinebiliyor.

Yeni görevi Tokyo Camisi İmam Hatipliğini şubatta devralan Adem Levent, ramazan ayı dolayısıyla camiye ilginin arttığını belirterek "Hafta içi misafirlerimiz ortalama 400-500, hafta sonunda bu rakam 700'e kadar yükseliyor" dedi. Levent, Japon misafirleri randevu sistemine göre aldıklarını, iftar öncesi Tokyo Camisi'ni tanıttıklarını, oruç hakkında bilgilendirme yaptıklarını, İslam hakkındaki sorulara cevap verdiklerini ifade etti.