Trump Epstein dosyası için Demokratlara yönelik soruşturma talimatı verdi: 'Epstein’ci Demokratlar var'

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’dan Florida’daki Mar-a-Lago tesisine gitmek üzere bindiği Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Epstein soruşturmasından Venezuela’ya, gümrük vergilerinden BBC’ye açmayı planladığı davaya, nükleer testlere kadar pek çok başlıkta açıklamalarda bulunan Trump’ın en dikkat çeken mesajı, Jeffrey Epstein’in Demokrat Parti’yle bağlantılı isimleri hakkında başlatılan yeni soruşturma oldu. Trump, Epstein dosyasının yeniden gündeme gelmesinin ardından, "Demokrat bağışçıların ve siyasetçilerin Epstein ile ilişkilerinin araştırılması için" çok saygın bir savcıya görev vereceklerini söyledi.





Air Force One’da gündem: Epstein

Uçuş sırasında basın mensuplarının sorularını tek tek yanıtlayan Trump, önce Jeffrey Epstein’le ilgili iddialara değinerek kendisinin bu konuda bilgisi olmadığını savundu, ardından da topu Demokratlara çevirdi. Trump, "Jeffrey Epstein ve benim yıllardır çok kötü bir ilişkimiz vardı" diyerek kendisini dosyadan ayırmaya çalışırken, asıl odaklanılması gerekenin Epstein’in çevresi olduğunu söyledi. Trump, "Epstein’ci Demokratlar var. Eğer dosyaları açacaksanız, Epstein’ın arkadaşlarını araştırmanız gerekir. Bill Clinton, Harvard Başkanı, büyük bankaların yöneticileri, büyük bağışçılar, hepsi masada olmalı." dedi. Trump, özellikle eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın adaya çok sayıda uçuş yaptığına dair iddiaları hatırlatarak, "Ben o adaya hiç gitmedim, Bill Clinton’ın 28 kez gittiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.





Epstein dosyasına "tarafsız ve güçlü savcı": Jay Clayton

Trump, Epstein dosyasıyla ilgili olarak "tarafsız ve güçlü bir savcı atanacağını" belirterek, ismini de verdiği Jay Clayton’ın görevlendirildiğini ifade etti. Clayton, daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başkanlığını yürütmüş bir isim olarak biliniyor. Trump, Clayton için, "Jay Clayton gerçek bir hukuk yeteneği. Ülkede hukuk ve kanun uygulama konusunda en saygın kişilerden biri. Güney Bölgesi’nde (New York Güney Bölgesi) bu işi o yürütecek" dedi. Soruşturma talebinin "siyasi" olduğunu reddeden Trump, "Bu seçimle ilgili değil. Ben ülkenin en üst düzey kolluk görevlisi sayılıyorum, böyle bir talimat verme hakkım var. Kullanmak istemem ama hukuken hakkım" diye konuştu.





Epstein belgeleri ve Kongre tartışması: "Bu bir aldatmaca"

Trump’a, Kongre’de Cumhuriyetçi isimler tarafından gündeme getirilen Epstein belgelerinin yayımlanması tartışması da soruldu. Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene’in, dosyaların tamamen açılması yönündeki baskısı hatırlatılınca Trump, bir yandan belgelerin serbest bırakılmasına itiraz etmediğini söyledi, diğer yandan da yeniden Demokratları hedef aldı. Trump, "Benim için fark etmez. Yayınlasınlar ya da yayınlamasınlar. Zaten 40-50 bin sayfa yayımlandı. Eğer ellerinde gerçekten bir şey olsaydı, seçimden önce kullanırlardı. Bu, Demokratların hükümetin kapanmasını ve büyük seçim yenilgilerini unutturmak için çıkardığı bir aldatmaca." ifadelerini kullandı. Trump, bazı Cumhuriyetçi isimlerin de bu tartışmaya katılmasını eleştirerek, "Bu, Demokratların başlattığı bir aldatmaca ve birkaç zayıf Cumhuriyetçi de buna uydu" diye konuştu. Kongre üyeleri Lauren Boebert ve Nancy Mace’e bu konunun üzerine gitmemeleri için neden telkinde bulunduğu sorusuna ise Trump, "Çünkü bu konudan bahsettikçe Cumhuriyetçilerin ekonomik başarılarından uzaklaşıyoruz" yanıtını verdi.





Ghislaine Maxwell sorusuna: "Ne affı, aklımdan bile geçmiyor"

Soru-cevap sırasında gazeteciler, Trump’a Ghislaine Maxwell’e af verip vermeyeceğini de sordu. Trump bu soruya net bir "hayır" demekten kaçınarak, "Bunu hiç düşünmedim. Aylardır gündemimde bile değil, belki de hiç olmadı. Ne kabul ediyorum ne reddediyorum. Bu konu üzerine konuşmak istemiyorum." dedi.





BBC’ye 1-5 milyar dolarlık dava: "Sözlerimi değiştirdiler"

Trump’ın basın toplantısındaki bir diğer önemli başlığı, İngiliz kamu yayıncısı BBC’ye açacağını duyurduğu dava oluşturdu. Telegraph gazetesinin bazı dosyaları ortaya çıkarmada "öncü rol oynadığını" söyleyen Trump, BBC’yi açıkça "sahte haber yapmakla" suçlayarak, "BBC sözlerimi değiştirdi. Kendileri de bunun yanlış olduğunu kabul edip haberi geri çektiler ama tazminat ödemeyeceklerini söylüyorlar. Önümüzdeki hafta 1 ila 5 milyar dolar arasında bir tazminat davası açacağız." dedi. Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da durumdan utanç duyduğunu iddia ederek, "Birleşik Krallık, BBC’nin yaptıklarından dolayı çok utanıyor" ifadelerini kullandı.





Venezuela ve uyuşturucuyla mücadele: "Kararımı verdim ama söyleyemem"

ABD Başkanı Trump, Venezuela politikasına ilişkin sorularda, ayrıntıya girmekten kaçınsa da kararını verdiğini söyledi. Trump konuşmasında, "Venezuela konusunda ne yapacağımı biliyorum, kararımı verdim ama şimdi söyleyemem." ifadelerini kullandı. Trump, uyuşturucu trafiğinin azaltılması konusunda Venezuela ile "büyük ilerleme" kaydedildiğini, ancak Meksika ve Kolombiya kaynaklı uyuşturucu akışında sorunların sürdüğünü dile getirerek, "Ülkemize giren uyuşturucu miktarı önemli ölçüde azaldı. Ama Meksika sorunu var, Kolombiya sorunu var." dedi.





Gümrük vergileri, gıda fiyatları ve 2 bin dolarlık çekler

Trump, ekonomi ve gümrük vergilerine ilişkin sorularda, tarifeleri gıda ürünlerinde kısmen geri çekerek fiyatları düşürmeyi planladıklarını anlattı. Özellikle kahve, domates, muz gibi ürünlerde ithalat tarifelerinin aşağı çekileceğini söyledi. Trump, "Bazı gıdalarda tarifeleri düşüreceğiz. Bu ülkede o ürünleri üretmiyoruz, dolayısıyla yerli sanayiyi koruma gerekçesi yok. Fiyatlar düşecek, hatta Biden dönemine göre çok daha aşağı inebilecek." dedi. Trump, düşük ve orta gelirli Amerikalılara kişi başı 2 bin dolarlık ödeme yapılacağını teyit ederek, bunun "enflasyonist" olmayacağını savunarak, "Bu para uydurulmuş değil, Çin’den ve diğer ülkelerden aldığımız gümrük vergilerinden geliyor. Zenginler hariç herkes 2 bin dolar alacak. Ayrıca bu paranın bir kısmıyla da ulusal borcu azaltacağız." ifadelerini kullandı. Trump, ödemelerin gelecek yıl içinde yapılacağını, bu yılki Noel alışveriş dönemine yetişmeyeceğini söyledi.





Kaliforniya seçimleri için dava sinyali: "En dürüst olmayan seçimlerden biri"

Trump, ara seçimler ve Temsilciler Meclisi dengesiyle ilgili sorularda, özellikle Kaliforniya’daki oy kullanma uygulamalarını hedef aldı. Eyalette posta yoluyla gönderilen çok sayıda oy pusulası nedeniyle usulsüzlük yaşandığını savunarak, "Kaliforniya şimdiye kadarki en dürüst olmayan seçimlerden birine sahne oluyor. İnsanlara iki, üç oy pusulası gidiyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığı’nın Kaliforniya’yı dava etmesi gerektiğini düşünüyorum. Beş sandalyeyi geri almak için dava açılacak." dedi. Trump, kendisinin de ülkenin en üst düzey hukuk otoritesi olarak bu sürecin arkasında olduğunu söyledi.





Marjorie Taylor Greene ile ipler gerildi: "Artık hayranı değilim"

Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene’in, kendisini "yurt dışında çok vakit geçirmekle" eleştirmesiyle ilgili soruya da sert yanıt verdi. Greene’in son dönemde "siyasi çizgi değiştirdiğini" öne süren Trump, "Artık onun hayranı değilim. ‘Yurt dışına gitme’ diyor ama gitmeseydik Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerle trilyonlarca dolarlık anlaşmalar yapamazdık. Bu sayede savaşları, krizleri gümrük vergileriyle durdurduk." dedi.





Çin, nükleer testler ve silahsızlanma çağrısı

Trump, Çin ve diğer ülkelerle yürütülen ticaret görüşmelerinden söz ederken, gümrük vergilerini "savaşları durduran bir araç" olarak kullandığını söyledi. Trump, "Hindistan ve Pakistan örneğinde, sadece ‘Savaşırsanız ülkenize gümrük vergisi uygularım’ diyerek bir krizi durdurduk. Gümrük vergileri doğru kullanıldığında savaşları engeller." ifadelerini kullandı. Nükleer testlerle ilgili bir soruya ise ABD’nin de diğer ülkeler gibi test yapabileceğini ima ederek, "Diğer ülkeler test yapıyor. Bizim de daha fazla nükleer silahımız var. Uzun vadede istediğim şey, ABD, Rusya ve Çin’in nükleer silahları azaltmak için bir araya gelmesi. Nükleer silahsızlanma için ilk üç ülkenin masaya oturduğu bir toplantı istiyorum." yanıtını verdi.





Trump: "MR ve zihinsel keskinlik test sonuçlarım mükemmel"

Trump, son dönemde gündeme gelen MR görüntüleme ve bilişsel test haberlerini de doğruladı. Bunların rutin sağlık kontrolünün parçası olduğunu belirterek, "MR çektirdim, doktor bunun şimdiye kadar gördüğü en iyi sonuç olduğunu söyledi. Ayrıca zihinsel keskinlik testi de yaptım ve mükemmel puan aldım. Bir başkanın böyle testler yaptırması gerektiğini düşünüyorum." dedi. Trump, bu açıklamayı yaparken Biden’ı ima ederek, "Benden farklı olarak bu tür testleri gündeme getirmekten kaçınanlar var" mesajı verdi.





Suudi Arabistan, F-35’ler ve Abraham Anlaşmaları