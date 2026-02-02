Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: Petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmeler başladı

Trump: Petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmeler başladı

08:332/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Trump, gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını yanıtladı.
Trump, gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, “Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını cevapladı.

Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü belirterek, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı. İnsani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur" ifadelerini kullandı.

#ABD
#Donald Trump
#Florida
#Küba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün (2 Şubat) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il güncel hava durumu raporu