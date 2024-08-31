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Dünya

Trump: Rusya ve Kuzey Kore ile geçinmek iyi ve akıllıca olacak

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Rusya ve Kuzey Kore ile "geçinmenin iyi ve akıllıca" olduğunu söyledi.

11:20 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump.
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump.

Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Trump'ın aksine "diktatörlerle yakınlaşmayacağına" ilişkin sözlerine atıfta bulundu.


Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kim ile 2019'daki görüşmesini hatırlatan Trump, kısa süreliğine Kuzey Kore topraklarına girdiğini belirtti.


Trump, Kim ile "iyi anlaştığını" savunarak Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerle "geçinmenin iyi ve akıllıca olduğunu" ifade etti.


Ne olmuştu?

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 23 Ağustos'ta, "Trump'ı destekleyen Kim Jong-un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim çünkü yersiz iltifat ve iltimasla manipüle edilmesinin kolay olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

#Donald Trump
#Kamala Harris
#Kuzey Kore
#Rusya
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