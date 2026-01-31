Trump tehdit etti: Anlaşamazsak neler olacağını göreceğiz

İran’a yönelik askeri baskısını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan da müzakere ihtimalini masada tutmaya devam ediyor. Trump, dün yaptığı açıklamada, Tahran yönetimiyle doğrudan konuştuğunu ve konuşmaya devam edeceğini belirtirken askeri seçeneğin de masada olduğunun altını çizdi. Açıklamasında, “Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var” diyen ABD Başkanı, “Bu gemileri kullanmak zorunda kalmasak iyi olur” tehdidini savurdu. Trump, bir başka açıklamasında da "(İran'la) Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz" dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı cevabi açıklamada, “Diyalog istiyorsanız kışkırtıcı adımları durdurun” derken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, diyalog kanallarının açık tutulması çağrısında bulundu.

WASHINGTON’IN KABULÜ ZOR ŞARTLARI

İran’da 28 Aralık’ta kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan halk hareketinin ardından protestocuları desteklediğini iddia eden Trump, ilk günlerde Tahran’a yönelik tehditlerini “protestocuların öldürülmemesi” üzerinden yaptı. Devam eden süreçte bölgeye askeri yığınak yapan Trump, İran’dan kabul edilmesi zor taleplerde bulunarak askeri müdahale tehditlerini yoğunlaştırdı. Trump, dün yaptığı açıklamada da "Onlara iki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar. İki hafta önce 837 infazın durdurulmasını sağladım ama artık bir şeyler yapmaları gerekecek” diye konuştu. Financial Times’ın haberine göre Trump’ın üç temel talebi bulunuyor. Bunlar; İran’ın nükleer silah elde etmemesi, balistik füze programını sınırlaması ve bölgedeki nüfuzunu azaltarak bölgeye müdahalede kullandığı vekil örgütleri terk etmesi. Ancak bu şartların özellikle ilk ikisinin Tahran açısından kabul edilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

İRAN, ÇİN VE RUSYA’DAN ORTAK TATBİKAT

İran Devrim Muhafızları (DMO) tarafından dün yapılan açıklamada, Trump’ın tehditlerine karşı barış yolunun ilk tercih olduğu ancak savaşa hazır olunduğu ilan edildi. El-Cezire’ye konuşan diplomatik kaynaklar ve İran’da yayın yapan Nur News televizyonu da İran Deniz Kuvvetleri’nin Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin katılımıyla Umman Denizi’nde bir askeri tatbikata başlayacağını bildirdi. Konuya dair açıklamalarda bulunan DMO Sözcüsü Muhammed Ekremi Naya, İran topraklarına yönelik herhangi bir saldırının savaşı İsrail’in yanı sıra yakınlardaki ABD askeri üslerine taşıyacağını söyledi. Naya, “ABD’nin uçak gemilerinin yumuşak karnını biliyoruz. Bunları hipersonic füzelerle rahatlıkla vurabiliriz” uyarısını yaptı.

DİYALOG KANALLARI AÇIK KALSIN ÇAĞRISI

Öte yandan, taraflar arasındaki gerilimin azaltılması için bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de arabuluculuk çabaları yoğunlaşıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu kapsamda dün Katar Emiri Temim Bin Hammad Âl-i Sâni ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, "Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, bu tür kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli ve diyaloğa bağlılığını fiilen ortaya koymalıdır" dedi. Taraflara sükunet çağrısı yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin olası İran saldırısı hakkında "Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de AB’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine alması konusunda siyasi bir konsensüs oluştuğunu, bunun İran ile diyaloğu kesmeleri anlamına gelmediğini söyledi.











