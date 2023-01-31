Trump'ın avukatlarından gazeteci Woodward'a telif ihlali suçlaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için " her zamankinden daha "kararlı ve kızgın" olduğunu ve büyük mitingler düzenleyeceklerini ifade ederek, "Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir seçmen ruhu var." şeklinde konuştu. Başkan Biden'ın ise adaylığını yedi Şubat'ta yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasından önce duyurması bekleniyor.