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Trump'ın avukatlarından gazeteci Woodward'a telif ihlali suçlaması

Eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump, gazeteci Bob Woodward'a 'Tehlike' isimli kitabı için yapılan röportajların ses kayıtlarının kamuya açıklama izni olmadığı gerekçesiyle dava açtı.

11:01 . 31/01/2023 Salı
AA
Gazeteci Bob Woodward

Gazeteci Bob Woodward

Trump'ın avukatlarının, yayıncı Simon & Schuster Inc. ve kitabın yazarı Bob Woodward'a telif hakkını ihlal etmekten dava açtığı ve yaklaşık 50 milyon dolar tazminat talep ettiği kaydedildi.

Avukatlar, Trump'ın Aralık 2019 ile Ağustos 2020 arasında kaydedilmesine izin verdiği bir dizi röportajı sadece Woodward'ın üzerinde çalıştığı kitap için kabul ettiğini belirterek, Kasım 2022'de yayımlanan "Trump Kasetleri: Bob Woodward'ın Devlet Başkanı Donald Trump ile 20 Röportajı" sesli kitabının Trump'ın telif hakkını ihlal ettiğini savundu.

Yayıncı ve Woodward, Trump'ın açtığı davanın haklı bir gerekçeye dayandırılmadığını ve buna karşı agresif savunma yapacaklarını belirten ortak bir bildiri yayımladı.

Tüm görüşmelerin Trump'ın bilgisi ve onayıyla kaydedildiği belirtilen bildiride, "Üstelik Trump'ın kendi tabiriyle, bu tarihi kayıtlar kamu yararınadır. Gerçeklerin ve hukukun lehimize olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.


#ABD
#Donald Trump
#ses kayıt
#gazeteci
#suçlama
23 dakika önce
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Trump'ın avukatlarından gazeteci Woodward'a telif ihlali suçlaması
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