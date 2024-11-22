Trump'ın kabusu son buldu: Başkanlığa engel dava süresiz ertelendi

2016 yılındaki başkanlık seçimleri sırasında yetişkin filmlerde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 'sus payı' verdiği için 2023 yılında hüküm giyen Donald Trump'ın avukatları, başkanlık seçimini kazanması sonrası kararın düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, Trump'ın avukatı Emil Bove, "Başkan Trump'ın yönetme yeteneğine yönelik anayasaya aykırı engellerden kaçınmak için" mahkemeden Trump hakkındaki mahkumiyet kararının önce askıya alınması ve daha sonra da tamamen sonlandırılması gerektiği talebinde bulunmuştu.

Trump'ın kabusu son buldu

Trump'ın, mayıs ayında suçlu bulunduğu 'sus payı' davasındaki mahkumiyeti iptal edildi.

Mahkeme karara gerekçe olarak Trump'ın başkanlık dokunulmazlığını gerekçe gösterdi.

Savcılık iptal istese de cezayı süresiz erteledi

Savcılık iptal kararına karşı çıksa da cezayı süresiz olarak ertelemeyi kabul etti ve Trump'ın başkanlığının önünde yasal bir engel kalmadı.

Trump'ın başkanlığına engel olacağı konuşulan ve hüküm giydiği 'sus payı' davası nedir?

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024’te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de cezası açıklanması beklenen Trump'ın sus payı davasının 5 Kasım ABD Başkanlık seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.







