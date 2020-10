Trump'ın koronavirüsü "yenmesi şerefine" para basıldı: Her biri 100 dolar

Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’a geri döndü. Daha tamamen iyileşmemesine rağmen Beyaz Saray’a dönen ABD Başkanı Donald Trump'ın 'hastalığı yenmesi şerefine' madeni paralar basıldı. Paralar 100 dolardan satışa çıktı.

Reuters

DEĞERİ 100 DOLAR

Beyaz Saray Hediyelik Eşya Mağazası (WHGS), bugünden itibaren 'Trump Kovid'i yendi' yazılı hatıra paraları internet üzerinden 100 dolar karşılığında satmaya başladı.

The White House Gift Shop is selling a “Donald J. Trump defeats Covid” commemorative coin. You can pre-order it now for $100. https://t.co/aPQ0vNRHB3 — Christina Wilkie (@christinawilkie) October 4, 2020

Hatıra paraların Trump'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi için WHGS Başkanı Anthony Giannini tarafından tasarlanan serinin bir parçası olduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜS Trump taburcu olurken de şaşırtmadı: 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum

DÜNYA Boş kağıtları imzalayan Trump alay konusu oldu