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Dünya Trumpın koronavirüsü "yenmesi şerefine" para basıldı Her biri 100 dolar
AMERİKA

Trump'ın koronavirüsü "yenmesi şerefine" para basıldı: Her biri 100 dolar

ABD Başkanı Trump henüz daha tam iyileşemeden, koronavirüsü "yenmesi şerefine" madeni paralar bastırıldı. Beyaz Saray Hediyelik Eşya Mağazası (WHGS), bugünden itibaren 'Trump Kovid'i yendi' yazılı hatıra paraları internet üzerinden 100 dolar karşılığında satmaya başladı.

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Trump taburcu oldu.
Trump taburcu oldu.

Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’a geri döndü. Daha tamamen iyileşmemesine rağmen Beyaz Saray’a dönen ABD Başkanı Donald Trump'ın 'hastalığı yenmesi şerefine' madeni paralar basıldı. Paralar 100 dolardan satışa çıktı.

Reuters

DEĞERİ 100 DOLAR

Beyaz Saray Hediyelik Eşya Mağazası (WHGS), bugünden itibaren 'Trump Kovid'i yendi' yazılı hatıra paraları internet üzerinden 100 dolar karşılığında satmaya başladı.

Hatıra paraların Trump'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi için WHGS Başkanı Anthony Giannini tarafından tasarlanan serinin bir parçası olduğu ifade edildi.

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