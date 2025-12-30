Tunus’ta 2015'ten beri yürürlükte olan olağanüstü hal Ocak 2026 sonuna kadar uzatıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede 2015’ten bu yana yürürlükte olan olağanüstü halin bir ay daha uzatılarak Ocak 2026 sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının olağanüstü hale ilişkin kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnamede, “Tunus Cumhuriyeti genelinde 1 Ocak 2026’dan 30 Ocak 2026’ya kadar olağanüstü hal ilan edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tunus’ta olağanüstü hal, ilk olarak 24 Kasım 2015’te düzenlenen bir terör saldırısının ardından ilan edilmiş daha sonra farklı sürelerle birçok kez uzatılmıştı.

Son olarak olağanüstü halin 31 Ocak–31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmasına karar verilmişti.

Olağanüstü hal kapsamında İçişleri Bakanlığına, toplantı ve gösterileri yasaklama, sokağa çıkma yasağı uygulama, iş yerlerinde arama yapma ile basın, radyo yayınları, film ve tiyatro gösterilerini denetleme gibi geniş yetkiler tanınıyor.

Söz konusu yetkilerin yargı onayı olmaksızın uygulanması, ülkede ve uluslararası alanda faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinin tepkisine yol açıyor.

Tunus’taki muhalif çevreler, olağanüstü halin Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz 2021’de yürürlüğe koyduğu istisnai önlemleri reddedenlere karşı kötüye kullanılabileceği endişesini dile getirirken, bu durumun ülkedeki siyasi krizi derinleştirdiğini savunuyor.

Bu istisnai önlemler arasında yargı ve parlamentonun feshedilmesi, cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yasa çıkarılması, referandum yoluyla yeni anayasanın kabul edilmesi ve erken parlamento seçimlerinin yapılması bulunuyor.

Ülkedeki bazı siyasi ve sivil gruplar bu süreci “mutlak otokratik yönetimin pekiştirilmesi” olarak nitelendirirken, Said’in destekçileri ise adımları, 2011’de Zeynel Abidin Bin Ali rejimini deviren halk ayaklanmasının “yolunun düzeltilmesi” olarak değerlendiriyor.

Ekim 2021’de ikinci 5 yıllık görev süresine başlayan Cumhurbaşkanı Said, aldığı kararların ülkeyi “tam bir çöküşten kurtarmak” amacıyla “gerekli ve yasal” olduğunu savunuyor.



