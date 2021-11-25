Türkiye düşmanı Cem Özdemir Almanya'nın yeni Tarım Bakanı oluyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), çarşamba günü, koalisyon hükümeti için anlaştıklarını duyurmuştu.

Alman Bild gazetesi, yeni kurulan hükümette Cem Özdemir'in Tarım Bakanı olarak görev alacağını duyurdu.

Gazeteye göre bu görev için Yeşiler Partisi Sözcüsü Steffi Lemke'nin ismi üzerinde duruluyordu ancak Cem Özdemir üzerinde anlaşıldı.

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Spiegel dergisi de parti yönetiminin Cem Özdemir’in Tarım Bakanı, Steffi Lemke’nin de Çevre Bakanı olmasını istediğini, böylece Anton Hofreiter’in bakan olamayacağını yazdı.

Angela Merkel’in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan SDP üyesi Olaf Scholz, koalisyona katılacak partilere üye delegelerin 10 gün içinde ortak hükümet programına onay vereceklerini açıkladı.

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