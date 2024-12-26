Ukrayna savaşı hiç çıkmayabilirmiş: Biden'ı hedef alan Putin savaşın bitişi için tarih verdi

Putin, Ukrayna savaşının bitmeyişinden Biden'ı sorumlu tutup, Oreşnik füzesiyle de 'barışa yanaşmayanları' tehdit etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılında Ukrayna'daki 'özel operasyonu' sonlandırmak istediklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ile 2021 yılında yaptığı pazarlığı da anlatan Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının ertelenmesini önerdim. Tavsiyemi dinlese savaş çıkmayabilirdi." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile süren savaşa ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.
'Oreşnik' tehdidi
'Oreşnik' tehdidi
Oreşnik füzesini tekrar kullanabileceklerini vurgulayan Putin "Ama bunun için acelemiz yok. Eğer gerekirse orta menzilli güçlü füzeler de kullanacağız." diye konuştu.
Biden'ı şikayet etti: Savaş hiç çıkmayabilirdi
Biden'ı şikayet etti: Savaş hiç çıkmayabilirdi
ABD Başkanı Joe Biden ile 2021 yılında yaptığı pazarlığı da anlatan Putin,
"Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının ertelenmesini önerdim. Tavsiyemi dinlese savaş çıkmayabilirdi."
dedi.
Savaşın bitişi için tarih verdi
Savaşın bitişi için tarih verdi
"2025 yılında Ukrayna'daki özel operasyonumuzu sonuçlandırmak istiyoruz."
diyen Putin,
"Bu bizim bir numaralı hedefimiz. Bu amaca ulaşmak için gece gündüz çalışıyorum."
ifadelerini kullandı.
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