Vatikan'da papa seçimi başlıyor: Sonuç beyaz dumanla duyurulacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da ölümünün ardından yeni papanın belirlenmesi için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, Papalık seçimi için gerçekleştirilen toplantı (Konklav) öncesinde Aziz Petrus Bazilikası'nda toplandı. Konklav öncesinde bazilikada düzenlenen ayini yöneten Kardinal Giovanni Battista Re, kardinallere "zor ve karmaşık" bir dönemde Katolik Kilisesi'ne rehberlik edebilecek bir lider seçmeleri çağrısında bulundu. Kardinal Re, "Bu, kilisenin birliğini korumaya yönelik güçlü bir çağrıdır. Bu birlik, tekdüzelik anlamına gelmez, çeşitlilik içinde sağlam ve derin bir birlik anlamına gelir" dedi. Re, oylamanın "olağanüstü öneme sahip" olduğunu ve kardinallerin her türlü kişisel düşünceyi bir kenara bırakmaları gerektiğini vurguladı. İlk toplantı 17.30'da

Konklava katılanların dış dünya ile iletişim kurmasını engellemek amacıyla Vatikan toprakları içinde mobil sinyaller devre dışı bırakıldı. Papayı belirlemek üzere ilahiler eşliğinde ilk oturum için Sistina Şapeli'ne girecek olan seçici 133 kardinal, İncil'e el basarak hiçbir ayrıntıyı paylaşmayacaklarına dair yemin edecek.

Bugün 1 oylama yapılacak

Orta Çağ'a uzanan bir ritüel çerçevesinde Sistina Şapeli'ne kapanacak olan kardinaller, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri ve Katolik Kilisesi tarafından "ilk Papa" olarak kabul edilen Aziz Petrus'un varisi olacak yeni liderlerini seçmek üzere oy kullanacak. Kardinaller, Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasını seçmek üzere gizli oturumda bugün sadece bir oylama gerçekleştirecek. Kardinaller, günde en fazla 4 defa oy kullanabilecek.

İlkler yaşanıyor

Bugün başlayan konklavda 6 kıtada 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis'in aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur'un da bulunduğu ve daha önce hiç kardinali olmayan birçok ülkeye kardinal ataması yapması sebebiyle bu konklavda 15 ülke, tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil ediliyor.

Seçim süreci günler alabilir

Yüzyıllardır hiçbir papanın konklavın ilk gününde seçilmemiş olması nedeniyle kardinallerden birinin papa seçilmesi için gereken üçte iki çoğunluğun desteğini kazanmasının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

Gözler papanın seçildiğini ilan edecek beyaz dumanda

Oylamanın ardından oy pusulalarının yakılması ve şapelin bacasından siyah duman çıkması, oylamanın sonuçsuz kaldığını gösterecek. Bacadan beyaz duman çıkması ve çanların çalması ise 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin seçildiğini ilan edecek. kardinaller ilk oylamanın beklenildiği üzere 3'te 2'lik çoğunluğu sağlamaması halinde akşam yemeği için konakladıkları Casa Santa Marta misafirhanesine geri dönecek. Kardinaller bu süreçte 20'den fazla oy alan adayları değerlendirmeye alarak uzlaşı arayacak. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre misafirhanedeki garsonlar ve mutfak çalışanları da gizlilik yemini etti ve Konklav devam ettiği sürece onların da yerleşkeyi terk etmelerine izin verilmeyecek.

Kardinaller uzlaşı arayışında istişare yürütüp oy kullanırken, Sistina Şapeli'nin dışında binlerce Katolik, yeni Papanın seçildiğini müjdeleyen beyaz dumanı bekliyor olacak.







