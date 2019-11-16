Venedik’te OHAL

YAPILAR ZARAR GÖRDÜ

lİtalya’da, ülke genelindeki olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen yerlerden biri olan kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik için İtalyan hükümeti harekete geçti. Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, yoğun yağış sebebiyle suların 187 santimetreye kadar yükseldiği ve çok sayıda yapının zarar gördüğü Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için “acil durum” ilan etti.

Venedik

KABİNE TOPLANDI

lKentte incelemelerde bulunan Başbakan Conte, perşembe akşam saatlerinde kabinesini topladı. Conte, bakanlar kurulunun ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “Hükümet, Venedik için acil durum ilan edilmesini onayladı. Kentin ve yerel halkın acil ihtiyaçlarına destek maksatlı 20 milyon avroluk kaynak tahsis ettik. Özel teşebbüslerin ve esnafın zararını tanzim için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, kentte belirli noktalarda yapılan son ölçümlerde su seviyesi 70 santimetreye kadar geriledi. Venedik ve içinde yer aldığı Veneto Bölgesi’nde alarm seviyesinin dün de “kırmızı” olduğu belirtilirken, Venedik ve Pellestrina’da eğitim ve öğretime dün de ara verildiği kaydedildi.