Dünya Venedikte OHAL
AVRUPA

Venedik’te OHAL

İtalya hükümeti, suların yaklaşık 2 metreye yükseldiği Venedik’te acil durum ilan etti. Doğal afet yaşayan Venedik için 20 milyon avroluk kaynak tahsis edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Venedik
Venedik

YAPILAR ZARAR GÖRDÜ

lİtalya’da, ülke genelindeki olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen yerlerden biri olan kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik için İtalyan hükümeti harekete geçti. Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, yoğun yağış sebebiyle suların 187 santimetreye kadar yükseldiği ve çok sayıda yapının zarar gördüğü Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için “acil durum” ilan etti.

Venedik

KABİNE TOPLANDI

lKentte incelemelerde bulunan Başbakan Conte, perşembe akşam saatlerinde kabinesini topladı. Conte, bakanlar kurulunun ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “Hükümet, Venedik için acil durum ilan edilmesini onayladı. Kentin ve yerel halkın acil ihtiyaçlarına destek maksatlı 20 milyon avroluk kaynak tahsis ettik. Özel teşebbüslerin ve esnafın zararını tanzim için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

  • Öte yandan, kentte belirli noktalarda yapılan son ölçümlerde su seviyesi 70 santimetreye kadar geriledi. Venedik ve içinde yer aldığı Veneto Bölgesi’nde alarm seviyesinin dün de “kırmızı” olduğu belirtilirken, Venedik ve Pellestrina’da eğitim ve öğretime dün de ara verildiği kaydedildi.

Venedik'te su baskını turistlerin eğlencesi oldu
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Venedik'te su baskını turistlerin eğlencesi oldu
Venedik'te 187 metrelik su baskınına yakalanan turistlerden bazıları şehirden kaçarken bazıları ise 1966 yılından bu yana ilk kez yaşanan olaya tanıklık etmek için kentte kalmayı tercih etti. Turistler su seviyesinin yükseldiği cadde ve meydanlarda bol bol fotoğraf çektirdi.


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