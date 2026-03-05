Yeni lideri Uzmanlar Meclisi seçecek

Hamaney’in yerine kimin geçeceğini Ayetullahlardan oluşan 88 kişilik Uzmanlar Meclisi belirleyecek. İran’ın 37 yıl boyunca tartışmasız liderliğini yapan Hamaney’in ardından ilk kez bir Dini Lider seçimi tecrübesi yaşanacak. Konuya dair Yeni Şafak’a değerlendirmede bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Şafak, “Bu meclis 37 yıl sonra ilk kez devrim lideri seçecek. Bazı kaynaklar Hameney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiğine dair haberler paylaştılar. Uzmanlar meclisi üyelerinden Ahmed Hatemi seçim sürecinin devam ettiğine dair açıklama yaptı. Muhtemel adaylar arasında Mücteba Hamaney, Hasan Humeyni, Ali Rıza Arafi ve Müderrisi Yezdi'nin isimleri ön plana çıkıyor. Devrim muhafızları büyük oranda Mücteba Hamaney'in seçilmesini istiyor. Reformcu kanatta Hasan Humeyni'nin ismi ön planda” değerlendirmesini yaptı.