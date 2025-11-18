Yeni Şafak
Yıkıntılar arasında ‘umut’ turnuvası

04:0018/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
“Umut Futbol Turnuvası”

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta ampute sporcular, Deniz Feneri Derneği ve Filistin Ampute Futbol Federasyonu’nun düzenlediği “Umut Futbol Turnuvası”nda bir araya geldi. Oyuncular, yaşadıkları zorluklara rağmen performanslarıyla ne kadar kararlı olduklarını gösterdi. Turnuva, engellilerin spor yoluyla güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre ampute edilen 6 bin Filistinli acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor. Bakanlığa kayıtlı 6 bin ampütasyon vakasının acil şekilde uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, bunlardan yüzde 25'inin çocuklardan, yüzde 12,7'sinin de kadınlardan oluştuğu vurgulandı. Açıklamada, "Bu sayılar, binlerce yaralının ve ailelerinin yaşadığı derin insani acıyı yansıtmakta olup, özellikle erken yaşta kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalan çocuklar için rehabilitasyon ve psikososyal destek hizmetlerine acil ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır" denildi.



