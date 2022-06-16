Dünya YPG/PKK Rakkada silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğunu kaçırdı
ORTADOĞU

YPG/PKK Rakka'da silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğunu kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Rakka kent merkezinde yaşayan 17 yaşındaki 1 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

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Haber Merkezi AA
YPG/PKK Rakkada silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğunu kaçırdı
YPG/PKK Rakka'da silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğunu kaçırdı

Rakka'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri Rakka il merkezinde Helen Ahmed İsmail'i kaçırdı.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

YPG/PKK'lı teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.

YPG/PKK'nın, çocukları 'militan' olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları militan olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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