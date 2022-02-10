Yunan medyası: Türkiye jeopolitik denge için önemli bir güç
Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini’de Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken bir Türkiye analizi yayımlandı. Yazıda, Türkiye'nin jeopolitik denge için önemli bir güç olduğu ifade edilerek "Türkiye, Batı ile birlikte Rusya'ya karşı bir siper, Rusya ile birlikte Avrasya'nın bir parçası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da İslami rolde, Orta Asya'da Türklerin mirası, Balkanlarda Osmanlı geçmişi ve Afrika'da sömürgecilik karşıtı." denildi.
Yunanistan eski ulusal güvenlik danışmanı Alexandros Diakopoulos tarafından bir Türkiye değerlendirmesi kaleme alındı. “Ukrayna ve Rusya'nın Türkiye ile karmaşık ilişkisi” başlıklı analizde Türkiye'nin Batı'dan bağımsız olarak hareket ettiği itirafında bulunularak şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye hiçbir zaman Batı’nın bir parçası olmadı"
"Ukrayna son zamanlarda, potansiyel olarak mevcut dengeyi bozabilecek ve Avrupa güvenlik mimarisi üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek, gelişen bir siyasi ve askeri gerilime sahne oldu. Durumu hem etkileyen hem de bundan etkilenen bir faktör, Türkiye'nin Rusya ve Batı ile ilişkilerinin potansiyel dengesi. Türkiye ne siyasi, ne kültürel, ne de Soğuk Savaş dönemi dışında jeopolitik olarak hiçbir zaman Batı'nın gerçek bir parçası olmadı."
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"Bölgeler ötesi güç"
"Türkiye, Batı ile birlikte Rusya'ya karşı bir siper, Rusya ile birlikte Avrasya'nın bir parçası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da İslami rolde, Orta Asya'da Türklerin mirası, Balkanlarda Osmanlı geçmişi ve Afrika'da sömürgecilik karşıtı. Türkiye büyük güçler arasında jeopolitik denge için bir güç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’nin hedefi, “bölgeler ötesi” güç olmak ve bölgedeki düzenleyici ve arabulucu olarak tarihi rolünü geri kazanmak. Böylece Türkiye’nin gücü arttıkça müzakere ve özerklik düzeyi de artacak."