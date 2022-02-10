Dünya Yunan medyası Türkiye jeopolitik denge için önemli bir güç
AVRUPA

Yunan medyası: Türkiye jeopolitik denge için önemli bir güç

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini’de Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken bir Türkiye analizi yayımlandı. Yazıda, Türkiye'nin jeopolitik denge için önemli bir güç olduğu ifade edilerek "Türkiye, Batı ile birlikte Rusya'ya karşı bir siper, Rusya ile birlikte Avrasya'nın bir parçası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da İslami rolde, Orta Asya'da Türklerin mirası, Balkanlarda Osmanlı geçmişi ve Afrika'da sömürgecilik karşıtı." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan medyası: Türkiye jeopolitik denge için önemli bir güç
Türkiye'nin jeopolitik gücü dünya basınında konuşulmaya devam ediyor.

Saffet Özdemir

Yunanistan eski ulusal güvenlik danışmanı Alexandros Diakopoulos tarafından bir Türkiye değerlendirmesi kaleme alındı. “Ukrayna ve Rusya'nın Türkiye ile karmaşık ilişkisi” başlıklı analizde Türkiye'nin Batı'dan bağımsız olarak hareket ettiği itirafında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye hiçbir zaman Batı’nın bir parçası olmadı"

"Ukrayna son zamanlarda, potansiyel olarak mevcut dengeyi bozabilecek ve Avrupa güvenlik mimarisi üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek, gelişen bir siyasi ve askeri gerilime sahne oldu. Durumu hem etkileyen hem de bundan etkilenen bir faktör, Türkiye'nin Rusya ve Batı ile ilişkilerinin potansiyel dengesi. Türkiye ne siyasi, ne kültürel, ne de Soğuk Savaş dönemi dışında jeopolitik olarak hiçbir zaman Batı'nın gerçek bir parçası olmadı."

"Bölgeler ötesi güç"

"Türkiye, Batı ile birlikte Rusya'ya karşı bir siper, Rusya ile birlikte Avrasya'nın bir parçası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da İslami rolde, Orta Asya'da Türklerin mirası, Balkanlarda Osmanlı geçmişi ve Afrika'da sömürgecilik karşıtı. Türkiye büyük güçler arasında jeopolitik denge için bir güç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’nin hedefi, “bölgeler ötesi” güç olmak ve bölgedeki düzenleyici ve arabulucu olarak tarihi rolünü geri kazanmak. Böylece Türkiye’nin gücü arttıkça müzakere ve özerklik düzeyi de artacak."

Yunanistan medyası: Biz silah sistemleri satın alırken Türkiye ihraç ediyor
EKONOMİ
Yunanistan medyası: Biz silah sistemleri satın alırken Türkiye ihraç ediyor

Yunan medyasından ATAK T-129 Helikopter reklamı
FOTOĞRAF 7
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Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde hayata geçirdiği projeleri Yunan medyasında gündeme gelmeye devam ediyor.
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Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da “Filipinler’in teslim alacağı Türk taarruz helikopteri nedir? başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:
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\"Filipin Hava Kuvvetleri, Türkiye'den sipariş edilen ilk T129 taktik keşif taarruz helikopterlerinin teslimlerinin Aralık 2021'de başladığını duyurdu. Filipin hükümeti, bu altı helikopterin ihalesi için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 269 milyon dolar ödedi. Asya devleti, T-129'u Türkiye dışında ilk kullanan ülke olacak\".
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AW129'u temel alan T129, sıcak ortamlarda gelişmiş keşif ve saldırı görevleri için tasarlanmış iki kişilik, çok amaçlı bir helikopterdir.
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Uçakta lazer telemetre, gece görüşü için pilot kaskında bir görüntüleme sistemi ve gece çalışmasına izin veren bir acil durum vericisi bulunuyor.
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Ayrıca T129, 1.200 kg'a kadar maksimum yük taşıyabiliyor ve bu da tanksavar güdümlü füzeler, havadan havaya füzeler, roketler ve 20 mm'lik üç namlulu taret silah sistemi gibi ağır silahları taşımasına olanak tanıyor.
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T129'un performansı zorlu \"sıcak hava-yüksek irtifa\" görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor.
Yunan medyasından ATAK T-129 Helikopter reklamı
Saffet Özdemir

Türkiye'de savunma endüstrisi bağımsız bir şekilde hızla ilerliyor. Bu durum, komşu medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da yer alan haberde, Filipin Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'den ilk T129 taktik keşif taarruz helikopterlerini teslim aldığına yer verilerek T-129'un özellikleri dünyaya tanıtıldı.

Yunan milletvekili: Türkler etrafımızı sardı farkına değil misiniz? Erdoğan komşularımızla anlaşmalar yapıyor
OYNAT 03:45
Yunan milletvekili: Türkler etrafımızı sardı farkına değil misiniz? Erdoğan komşularımızla anlaşmalar yapıyor
Yunan milletvekili katıldığı TV programında Türkiye'nin Balkanlarda yürüttüğü diplomasiyi 'tehdit' olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ile yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Yunan vekil “Türkler etrafımızı sardı. Ege'de Bayraktar SİHA'lar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafale savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstten ise Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız” diye konuştu.

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