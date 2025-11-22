Zelenski Ukrayna'yı savunacaklarını ve Rusya'nın ülkelerinde patron olamayacağını söyledi

Yeni Şafak
Zelenski, "Ukrayna'yı savunduk, savunuyoruz ve her zaman savunacağız. Çünkü burası bizim evimiz. Rusya kesinlikle evimizde patron olmayacak."
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkesini savunmaya devam edeceklerini belirterek "Rusya kesinlikle evimizde patron olmayacak." ifadesini kullandı.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı "Holodomor" trajedisi kurbanlarını andıklarını belirtti.


Bugün Kiev'de düzenlenen anma törenine katıldığını aktaran Zelenski , şu ifadeleri kullandı:


"Bugün saat 16.00'da, Ukraynalıların bulunduğu her yerde, pencerelerin önünde anma mumları yakılacak. İnsanlık tarihinin en korkunç suçlarından birinin kurbanlarına dair milyonlarca kanıt, Ukraynalıların Holodomor'da öldürülen milyonlarca kişiyi unutmadığını ve bu soykırım için Moskova'yı asla affetmeyeceğini gösteriyor."

Zelenski, Holodomor kurbanlarını unutmadıklarını belirterek "Yine değişmeyen ve yine ölüm getiren bir Rusya'ya karşı kendimizi savunuyoruz. Ulusal hafızamızı korumakta birlik olduğumuz gibi savunmamızda da birlik olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'yı savunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenski, "Ukrayna'yı savunduk, savunuyoruz ve her zaman savunacağız. Çünkü burası bizim evimiz. Rusya kesinlikle evimizde patron olmayacak." ifadelerini kullandı.


Holodomor trajedisi


Holodomor trajedisi, Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri kabul ediliyor. Ukrayna topraklarında milyonlarca kişi, 1932-1933 yıllarında eski Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilmişti.

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, eski Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in "kolektivizm" politikası sonucu gerçekleşen trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi ölmüştü. Rusçada "açlıktan ölüm" anlamına gelen "Holodomor" kelimesiyle anılan trajedi için eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasımın son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.


