Zindanda ölen ilk Filistinli

İsrail, hapishanelerinde binlerce Filistinliyi zor ve insani olmayan şartlarda esir tutmaya devam ediyor. İsrail’in Filistinli esirlere uyguladığı zulüm Guantanamo, Alkatraz ve Nazilerin işkence merkezlerini hatırlatıyor. Esirler de bu şartların kaldırılmasını sağlamak amacıyla zaman zaman açlık grevine gidiyor. Bazıları bu duruma dayanamyıp vefat ediyor. Bunlardan biri olan Enes Mahmud Muhammed Devle, İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren ilk Filistinli esir olarak biliniyor.

1968 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

İsrail, Devle'yi 1968'de tutuklamıştı. 12 yıl hapiste kaldıktan sonra Nafha esir kampına götürüldü. Orada yatak ve yiyecek azdı, aile ziyaretlerine de izin verilmiyordu. Devle, 1980 yılında hapishanedeki zorlu şartları protesto için diğer Filistinli tutuklularla birlikte dayanışma içinde açlık grevine başladı.

“SAYILAR MEZARLIĞINA” DEFNEDİLDİ

İsrail'in hapishane şartlarını iyileştirmeyi reddetmesine karşı grevi sürdüren Devle, buna rağmen açlığa tark edildi. Devle ve arkadaşlarının başlattığı grev 33 gün sürdü. Açlık grevine başladıktan sonra yemek yemeyi reddeden Devle, 31 Ağustos 1980'de açlıktan öldü. İsrail, cenazesini "Sayılar Mezarlığı" denen yere gömdü. Bu mezarlıkta cesetler isimler yerine numaralarla işaretleniyordu. 45 yıl sonra, İsrail hâlâ cenazesini ailesine teslim etmeyi reddediyor. İsrail şu anda hapishanede ölen veya İsrail güçleri tarafından öldürülen yüzlerce Filistinlinin cenazesini tutuyor. Birçok aile, sevdiklerinin nereye defnedildiğini hâlâ bilmiyor.







