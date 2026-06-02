Küçük Modüler Reaktör Türkiye için enerji çözümü mü, teknoloji fırsatı mı?

Prof. Dr. Erol Kam/İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi





Enerji çağının yeni yarışında asıl soru artık sadece “Kim daha çok elektrik üretecek?” değil. Asıl soru şu: “Geleceğin enerji teknolojilerini kim geliştirecek, kim üretecek, kim yönetecek?” Bugün dünyada bu sorunun en çok konuşulan başlıklarından biri Küçük Modüler Reaktör, (SMR)’ler. Adı küçük ama etrafındaki beklenti büyük. Kimi bunu enerji açığını kapatacak yeni bir çözüm olarak görüyor. Kimi ise asıl değerin elektrikte değil, teknoloji ve sanayi kapasitesi üretme imkânında olduğunu düşünüyor.

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖR NEDİR?

Gerçek ise daha sade ve daha açıktır. SMR’ler ne sihirli bir çözüm ne de göz ardı edilecek bir başlıktır. Bu teknoloji, ancak doğru yerde, doğru ölçekte ve doğru stratejiyle anlam kazanır. Bu yüzden SMR’leri bir heyecan başlığı olarak değil, ciddi bir enerji ve sanayi politikası konusu olarak değerlendirmek gerekir.

SMR’ler, klasik büyük nükleer santrallere göre daha düşük güçte tasarlanan reaktörlerdir. “Modüler” denmesinin nedeni, bazı önemli parçalarının fabrikada üretilip sahada birleştirilebilmesidir. Hedef bellidir: İnşaatı daha kontrollü hale getirmek, maliyet belirsizliğini azaltmak ve ihtiyaç arttıkça kapasiteyi adım adım büyütebilmek. Kağıt üzerinde bu yaklaşım, daha esnek kurulum ve daha yönetilebilir yatırım anlamına gelir.

NEDEN ŞİMDİ ÖN PLANA ÇIKTILAR?

Peki bu teknoloji neden şimdi bu kadar öne çıkıyor? Çünkü dünya aynı anda üç büyük baskıyla karşı karşıya. Birincisi, “elektrik talebi” artıyor. Özellikle veri merkezleri, yapay zekâ sistemleri ve dijital altyapılar sürekli çalışan enerji istiyor. İkincisi, “karbonsuzlaşma baskısı” büyüyor. Üçüncüsü ise “enerji arz güvenliği” yeniden en kritik başlıklardan biri haline geliyor. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji piyasası hızla büyümektedir. Ama bu kaynaklar kesintili. Sistem, onları dengeleyecek sürekli ve düşük karbonlu kaynaklara da ihtiyaç duyuyor. SMR’ler tam da bu noktada gündeme geliyor.

REAKTÖRDEN ÖTE BİR SANAYİ POLİTİKASI ARACI

Ancak bu tabloyu abartmak da doğru olmaz. SMR’ler bugün için dünya çapında seri üretime geçmiş, maliyeti tam oturmuş ve yaygın kullanıma ulaşmış bir teknoloji değil. Tasarımlar var, denemeler var, ilgi de büyük ama asıl sınav hâlâ devam ediyor. Lisans süreçleri zaman alıyor. İlk kurulum maliyetleri yüksek olabiliyor. Finansman modeli her ülkede kolay kurulamıyor. Tedarik zinciri ise henüz tam olgunlaşmış değil. Kısacası gerçek yarış broşürlerde değil, tüzükte, finansmanda, üretim disiplininde ve güvenilir sanayi altyapısında kazanılıyor.

Bu yüzden Kanada, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler SMR’lere sadece yeni bir reaktör olarak bakmıyor. Onlar bunu aynı zamanda bir sanayi politikası aracı olarak görüyor. Mesele yalnızca elektrik üretmek değil. Mesele, bu teknolojiyi kimin geliştireceği, kimin lisanslayacağı, kimin kritik parçalarını üreteceği ve kimin küresel tedarik zincirinde yer alacağıdır. Bugün asıl rekabet, reaktörün gövdesinden çok, arkasındaki kurumsal güçte yaşanıyor.

KARBON BASKISI ALTINDAKİ İHRACATÇI SEKTÖRLER İÇİN AVANTAJLI

Türkiye açısından bakıldığında, SMR’ler yarın sabahın elektrik ihtiyacını tek başına çözecek bir araç değildir. Bu net olmalı. Ama bu alanı tamamen kenara itmek de doğru değil. Çünkü Türkiye için asıl fırsat, büyük şehirlerin elektrik talebinden çok sanayinin enerji ihtiyacında ortaya çıkabilir.

Türkiye güçlü bir üretim ülkesidir. Organize sanayi bölgeleri, demir-çelik tesisleri, rafineriler, petrokimya kompleksleri, çimento ve kimya sanayisi büyük miktarda enerji tüketiyor. Dahası, bu ihtiyaç sadece elektrikten ibaret değil. Birçok sektör aynı zamanda sürekli ısı ve buhar istiyor. İşte SMR’ler burada dikkat çekici bir seçenek haline gelebilir. Eğer ekonomik ve düzenleyici koşullar uygun hale gelirse, sanayi bölgelerine entegre edilen küçük ölçekli nükleer çözümler kesintisiz enerji ve ısı sağlayabilir. Bu da karbon baskısı altındaki ihracatçı sektörler için ciddi bir avantaj oluşturabilir. Çünkü düşük karbonlu üretim artık çevreci bir tercih değil; rekabet şartıdır.

Bir diğer stratejik alan hidrojen. Temiz hidrojen üretmek için çok miktarda ve sürekli elektrik gerekir. Sürekli çalışan kaynaklar bu alanda maliyet avantajı oluşturacaktır. Bu noktada SMR’ler, yenilenebilir enerjinin rakibi değildir. Tersine, onu tamamlayan bir unsurdur. Güneş ve rüzgârla birlikte daha dengeli bir enerji sistemi kurulmasına katkı sağlayabilir.

YAKIT YOKSA REAKTÖR DE YOKTUR

Ancak bu tartışmanın en kritik ve çoğu zaman gözden kaçan tarafı, sadece reaktör değil, bütün sistemdir. Kamuoyunda genellikle “Reaktör küçük mü, büyük mü?” sorusu konuşulur. Oysa nükleer teknolojide asıl ciddiyet yakıttan atığa kadar uzanan bütün zincirde ortaya çıkar. Yani mesele sadece reaktör kurmak değildir. Yakıtı tedarik etmek, güvenli biçimde işletmek, atığı yönetmek ve söküm ve bertaraf planını baştan düşünmek gerekir.

Burada özellikle yeni nesil birçok SMR tasarımında öne çıkan bir başlık var: HALEU (Yüksek Oranlı Düşük Zenginleştirilmiş Uranyum). Klasik nükleer santrallerde kullanılan yakıttan daha yüksek zenginlik düzeyine sahip bu yakıt, bazı gelişmiş tasarımlar için kritik önem taşıyor. Sorun şu ki; bu yakıt bugün dünyada bol, ucuz ve kolay erişilebilir bir ürün değil. Üretim kapasitesi sınırlı. Tedarik zinciri kırılgan. Zenginleştirme, işleme, taşıma, güvenlik ve düzenleyici onay süreçleri birlikte yürümek zorunda. Zincirin bir halkası aksarsa, tüm proje yavaşlar. Gerçek çok basit: Yakıt yoksa reaktör de yoktur.

Bu nedenle Türkiye bu alana girecekse, yalnızca “Hangi tasarım?” sorusunu sormamalıdır. Aynı zamanda “Yakıtı nereden, hangi güvenceyle, hangi koşullarda sağlayacağız?” sorusuna da net cevap vermelidir. Uzun vadeli tedarik anlaşmaları, uluslararası ortaklıklar ve alternatif teknoloji yolları bu planın parçası olmak zorundadır.

NÜKLEER ATIK MESELESİ

Bir başka önemli gerçek de nükleer atık yönetimidir. SMR’ler küçük olduğu için, kamuoyunda bazen sorunları da küçük olur gibi yanlış bir algı doğabiliyor. Oysa her küçük tasarım aynı sonucu vermez. Bazı gelişmiş tasarımlarda, birim enerji başına düşen atık yükü ya da arka uç yönetim ihtiyacı klasik büyük reaktörlerden daha karmaşık hale gelebilir. Bu durum, tasarımın tipine, yakıt yapısına, soğutucu sistemine ve işletme biçimine göre değişmektedir. Yani burada önemli olan sadece "Ne kadar atık?" sorusu değildir. “Nasıl bir atık?” ve “Nasıl yönetilecek?” soruları da en az onun kadar önemlidir. Bu yüzden SMR’leri yalnızca küçük ve esnek oldukları için avantajlı görmek eksik bir okuma olur.

TÜRKİYE NASIL BİR YOL HARİTASI İZLEMELİ?

Türkiye için buradan çıkarılacak ders açıktır. Eğer bu alanda adım atılacaksa, sadece reaktörün kendisine bakmak yetmez. Lisans altyapısı kurulmalı, yakıt stratejisi netleşmeli, atık yönetimi en baştan planlanmalı, kalite güvence sistemi yerleşmeli, tedarik zinciri hazırlanmalıdır. Yani nükleer alana giriş, bir teknoloji satın alma işi değil; kurumsal olgunluk inşa etme işidir.

Bu yüzden en gerçekçi yol, önce tedarik zincirinde güç kazanmaktır. Türkiye’nin güçlü olduğu alanlar burada devreye girebilir. Basınçlı ekipman, vana ve pompa sistemleri, elektrik altyapısı, kontrol sistemleri, sensörler, yazılım, siber güvenlik, bakım-onarım, kalite doğrulama ve eğitim. Asıl kalıcı kazanç çoğu zaman burada oluşur. Reaktör satmasanız da, küresel projelerin güvenilir tedarikçisi olabilirsiniz. Bu da yüksek katma değer demektir. Nitelikli istihdam demektir. Sanayi kültürünün derinleşmesi demektir.

Dolayısıyla asıl soru SMR alalım mı? değildir. Asıl soru şunlardır: Türkiye bu yeni teknolojik dalgada nerede duracak? Sadece müşteri mi olacak? Yoksa üretim zincirinin değer üreten halkalarından biri mi?

Doğru stratejiyle SMR’ler Türkiye’ye üç önemli katkı sağlayabilir. Birincisi, enerji arz güvenliğini destekler. İkincisi, sanayinin karbonsuzlaşmasını hızlandırabilir. Üçüncüsü, yüksek teknoloji üretim kapasitesini büyütebilir. Ama bunun için güvenlikten taviz vermeyen, öngörülebilir ve ciddi bir lisans sistemi; sanayiye entegre pilot projeler; açık ve gerçekçi bir yakıt planı gerekir. Yerli sanayinin hangi alanlarda güçlü olduğunu gösteren net bir yetkinlik haritası elzemdir.

Sonuç açık, SMR’ler tek başına bir kurtarıcı değildir. Ama doğru kurgulanırsa önemli bir fırsattır. Bu başlık sadece elektrik üretimiyle ilgili değildir; teknoloji üretmekle, sanayi kapasitesi kurmakla ve uzun vadeli stratejik konumlanmayla ilgilidir.