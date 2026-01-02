Türk Dünyası Vizyon Belgesi’ni nasıl okumalıyız?

Dr. Ali Murat Kurşun - Marmara Üniversitesi





Türk dünyası ile ilişkilerimiz, uzun yıllar lider diplomasisinin ve duygusal söylemlerin gölgesinde şekillendi. Ancak AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türk Dünyası Vizyon Belgesi bu sürecin artık kurumsal bir devlet aklına ve sistematik bir yol haritasına evrildiğinin en net göstergesi oldu.

Belge, bir siyasi parti tarafından son dönemde bir coğrafyaya dair kaleme alınmış en kapsamlı yol haritası niteliğinde. Soyut hedeflerle yetinilmeyip kısa, orta ve uzun vadeye yayılan somut ve hayata geçirilebilir önerilerin net bir metodolojiyle verilmesi oldukça kıymetli. Türk Dünyası’na dair verileri derleyen kapsamlı durum tespiti bölümü, bu vizyonun veriye dayalı ciddi bir stratejik çalışmanın ürünü olduğunu da ortaya koyuyor.





KADER BİRLİĞİ

Türk devletleri arasındaki iş birliğinin, Türk Dış Politikası açısından, AB veya BRICS’e alternatif pragmatik bir “çıkar ortaklığı” olmanın ötesine geçmesi gerekiyor. Stratejik bir koalisyondan ziyade birbirinin halinden anlayan, aynı refleksleri verebilen bir “uluslararası toplum” ve bir “aile bilinci”ne ihtiyaç var.

Vizyon Belgesi bu noktada önemli bir işlev görüyor. Belge, enerji koridorları ve ticaret hacimleri gibi stratejik meseleleri önemsemekle birlikte, bunları aşan bir Türk dünyası medeniyet tasavvurunu da merkeze alıyor. TDT’nin nihai amacı sadece ekonomik entegrasyon değildir. Küresel siyasette ortak bir siyasi dil konuşan, krizlere birlikte müdahale edebilen ve sınamalar karşısında ortak refleksler verebilen bir topluluk olmaktır.

Bu yaklaşım, Türk dünyasını sadece bir “pazar” olarak değil, bir “aktör” ve daha da önemlisi bir “aile” olarak kurgulayan doğru bir aklın yansımasıdır.





İNSAN, DİL VE KÜLTÜR

Vizyon Belgesi, “biz duygusu”nu tabana yayabilme ihtiyacının farkında olduğunu gösteren güçlü başlıklar içeriyor.

Özellikle Ortak Türk Alfabesi konusundaki kararlılık ve bu alfabenin kullanımının yaygınlaştırılmasına dair somut hedefler, dil birliğinin sadece akademik bir temenni olmadığını, stratejik bir öncelik olduğunu teyit ediyor.

Daha da önemlisi, belge “insan sermayesini” işin merkezine koyuyor. Özellikle eğitim alanında “Ortak Türk Tarihi, Ortak Türk Edebiyatı ve Ortak Türk Coğrafyası ders kitaplarının üye ülkelerin müfredatlarında okutulması” hedefi, gelecek nesillerin ortak hafızaya sahip olması adına hayati bir vizyondur. Buna ek olarak Orhun Değişim Programı’nın kapsamının genişletilmesi gibi öneriler, “biz duygusu”nu kampüslerden başlatarak yaymayı hedeflemektedir.

Kültür endüstrisi ve medya alanındaki öneriler de bu bağlamda dikkat çekicidir. Belgede yer alan “Türk Dünyası Ortak Medya Platformu”nun kurulması ve ortak sinema/dizi fonlarının oluşturulması önerisi, duygusal entegrasyonun sadece diplomatik salonlarda değil, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada da sağlanması gerektiğini doğru bir şekilde tespit ediyor.





KURUMSAL CESARET

Modern bir uluslararası toplum olmanın şartı, temel meselelere aynı pencereden bakabilmek ve aynı siyasi dilden yorumlayabilmektir. Bu da ancak kurumsal yapının güçlendirilmesi ile mümkün olabilir. Bu bağlamda belge, TDT’nin kurumsal kapasitesinin artırılmasını ve bütçesinin güçlendirilmesini önererek, bu yapının sadece istişari bir mekanizma olmaktan çıkıp icracı bir güce dönüşmesini hedefliyor.

Ekonomik alanda ise belge, vizyonunu kurumlarla perçinliyor. Halihazırda kurulan Türk Dünyası Yatırım Fonu’nun yanı sıra, bir Türk Dünyası Kalkınma Bankası’nın kurulması önerisi, ailenin refahının ortaklaşa finanse edilmesi ve büyük altyapı projelerinin “milli” kaynaklarla fonlanması açısından stratejik bir hamledir.

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor’un etkinliğinin artırılması ve gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi, Türk dünyasını küresel tedarik zincirinin merkezine oturtma vizyonunun parçalarıdır. Belgenin e-ticaret hacminin artırılmasına ve Dijital İpek Yolu kavramına yaptığı vurgu ise, ekonomik iş birliğinin sadece geleneksel sektörlerde değil, dijital ekonomide de derinleşeceğinin müjdesini vermektedir.





ENTEGRASYONU DERİNLEŞTİRECEK 5 YAPISAL ADIM

Belgedeki hedeflerin “niyet” aşamasından “hakikat” aşamasına geçebilmesi için bizim önerimiz olan şu beş stratejik hamlenin hayata geçirilmesi elzemdir:

Norm Üretimi: Eğer Türk devletleri demokrasi, egemenlik, güvenlik ve kalkınma gibi temel kavramları aynı lügatla tanımlamazsa, en parlak projeler bile dağınık ve kopuk stratejiler olarak kalmaya mahkumdur. Bu yüzden TDT’nin öncelikli misyonu, teknik iş birliği kadar, üye ülkelerin siyasi reflekslerini eşitleyecek bir “norm inşası” olmalıdır ki bu da akademik bir süreçtir.

Kültür ve Eğitim: Eğitim ve kültür, entegrasyonun yan ürünü değil; bizatihi ana hedefi olmalıdır. Ortak alfabe, ortak tarih ve öğrenci değişimleri, uzun vadeli bir “siyaset dili” üretebilmenin yegane yoludur. Nesillerin zihinsel entegrasyonu sağlanmadan, devletlerin kurumsal entegrasyonu sürdürülebilir olamaz.

Düşünce Kuruluşları Ağı: Türk dünyası alanında çalışan kurumlar özel fonlarla desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Buna bağlı olarak, üye ülkelerin önde gelen düşünce kuruluşlarını bir araya getiren periyodik bir “Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları Zirvesi” düzenlenmelidir.

Türk Dünyası Araştırma Fonu: Avrupa Birliği’nin bilimsel ve kültürel entegrasyonunda ve norm yayımında “Horizon” fonlarının oynadığı rol göz önünde bulundurularak, gerçek bütçelere sahip bir “Türk Dünyası Araştırma Fonu” kurulmalıdır. Ortak akademik projelerin, bilimsel araştırmaların ve teknolojik geliştirmelerin fonlandığı bu yapı, “bilim diplomasisi”ni hayata geçirecek ve beyin göçünü aile içinde tutacaktır.

G20 Modeli “Uyum Mekanizması”: Belki de en kritik teknik öneri, stratejilerin takibidir. Tıpkı G20 zirvelerinde olduğu gibi, TDT bünyesinde de bir “Uyum İzleme Mekanizması” (Compliance Mechanism) kurulmalıdır. Üye ülkelerin vizyon belgelerindeki ya da kararlardaki hedeflere ne kadar uyduğu, hangi taahhütlerin yerine getirildiği verilerle takip edilmeli ve periyodik raporlarla kamuoyu ile paylaşılmalıdır.



