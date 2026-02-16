Yeni Şafak
1 ve 5 kuruş madeni para basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi

1 ve 5 kuruş madeni para basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi

16/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
AA
Paraların basımıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.
Paraların basımıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddialarını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, "Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir, talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir.
Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur"



