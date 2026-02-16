1 ve 5 kuruş madeni para basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir, talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir.