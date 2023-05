10 araçtan 4’ü spekülatif alım

C-SUV segmentinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkati çeken Çağdaş, “Bugün Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Yeni Renault Austral ile C segmentindeki hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye’de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 beygir mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap veren yeni Renault Austral ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.