10 araçtan 4’ü spekülatif alım

Çanakkale Gökçeada’dan Türkiye yollarına çıkan Yeni Renault Austral, lansmana özel 1 milyon 190 bin lira fiyatıyla 1 Haziran’dan itibaren Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşacak. Şu ana kadar ön siparişle 250 bin lira kapora alarak 850 adedini sattıklarını ifade eden Renaul MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, son dönemde artan bulunurluk sorununu da değindi.

Berk Çağdaş.

OTOPARKTAKİ STOK SATILAN ARAÇLAR

Kendi sistemlerinin al-satçılara izin vermediğini ifade eden Berk Çağdaş, “Biz şasi numarası üzerinden kontrol sağlamaya çalışıyoruz. Ama şu da bir gerçek son dönemde otomobil bir yatırım aracı oldu. Birikimlerini getirenler peşin şekilde otomobil satın alıyor. Kredili satış neredeyse yok denecek kadar az. Satılan 100 aracın 40-45’i spekülatif amaçla alınıyor. Ben de görüyorum otoparklarda sıfır araçları. Ama bizim değil. Tüketici almış bekletiyor aracı. Bizden alıp hemen ilana koyuyorlar. Bu uzun sürmez. Elbette bir sonu olacaktır” açıklamasını yaptı.

LÜKS ALPİNE TÜRKİYE’YE GELİYOR

Yeni bir lüks marka getirmek için de kolları sıvadıklarını belirten Renault MAİS Genel Müdürü sözlerine şöyel devam etti: “Bu yılın ikinci yarısı bizim için çok heyacanlı olacak. Clio’nun ikinci faz makyajlı versiyonu gelecek. Austral’in tam hibrit seçeneği olan 200 beygirlik versiyonu satışa sunulacak. Lüks bir marka için de ilk adımı attık. Bunun yanında ikinci yarıda bulunabilirlik için daha çok çalışacağız. Ne çok fazla ne de az stok olacak. Tam zamanında ne kadar gerekiyorsa o kadar aracı getirmek için çalışacağız.”

C-SUV’DA LİDER OLACAĞIZ

C-SUV segmentinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkati çeken Çağdaş, “Bugün Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Yeni Renault Austral ile C segmentindeki hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye’de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 beygir mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap veren yeni Renault Austral ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

100 kilometrede 6,3 litre yakıyor

Yeni Austral’daki 160 beygir 12V mild hybrid motor, 1.600 ile 3.250 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor ve ortalama 6,3 lt/100 km yakıt tüketirken 142 gr/km’lik CO2 emisyon değerlerine imza atıyor. Yeni Austral, geliştirilmiş pasif güvenlik ekipmanlarıyla sürücü, yolcular ve trafikteki herkes için en iyi koruma seviyesini sunuyor. Tipik güvenlik özellikleri iyileştirilen ve yandan çarpışma durumunda sürücü ile ön yolcu arasına konumlandırılan orta konsol hava yastığı da eklenen Austral, Euro NCAP testlerinde aldığı 5 yıldız ile Türkiye yollarına çıkıyor.











