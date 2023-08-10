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Ekonomi

12 bin kişinin çalıştığı perakende devi Wilko iflas etti

Birleşik Krallıkta 400 mağazaya sahip ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, tekstil ve bahçe malzemeleri perakendecisi Wilko, iflas bildiriminde bulundu. Şirkette halen toplam 12 bin kişi iştiham ediliyor.

14:18 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Birleşik Krallık'ta perakende zinciri Wilko iflas etti

Birleşik Krallık'ta perakende zinciri Wilko iflas etti

Birleşik Krallığın önde gelen perakende zincirlerinden Wilko'nun iflas bildiriminde bulunduğu bildirildi.


Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, tekstil ve bahçe malzemeleri perakendecisi Wilko’dan yapılan açıklamada perakende zincirinin iflas bildiriminde bulunduğu kaydedildi.


Mali zorluk içerisinde olan aile şirketin bir süredir finansman arayışındaydı.

Şirketten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wilko Üst Yöneticisi Mark Jackson, finansman arayışında sürelerinin dolduğunu, iflas ilan etmek zorunda kaldıklarını, sürecin çalışanların işlerinin korunabileceği bir şekilde sürdürülmesi için ellerinden gelen çabanın gösterileceğini belirtti.

Ülke genelinde 400 mağaza ile hizmet veren şirkette halen toplam 12 bin kişi iştiham ediliyor.


İflas kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Factor Risk Management Kurucu Ortağı Tom Davey, İngiliz perakende sektöründeki sorunların Wilko ile sınırlı olmadığını, artan konut kredi faizleri ve hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin harcamalarının ciddi oranda azaldığını, önümüzdeki dönemde daha çok sayıda perakende zincirinin iflas edebileceğini belirtti.




#Birleşik Krallık
#İngiltere
#Londra
#perakende
#zincir
37 dakika önce
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