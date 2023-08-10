12 bin kişinin çalıştığı perakende devi Wilko iflas etti

İstanbul'da taksi, minibüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretlerine zam geldi. Toplu ulaşımda sık sık kullanılan minibüsün yeni zamlı ücreti ise merak konusu oldu. Zamlı taksi ücreti ne kadar oldu? taksi indi bindi kaç TL, ne kadar? İşte İstanbul'da toplu taşıma zammı ile yeni taksi ücretleri...