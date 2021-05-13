Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi 12 yıl önceki uçak kazası için Air France ve Airbus için yargılama yolu açıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

12 yıl önceki uçak kazası için Air France ve Airbus için yargılama yolu açıldı

Fransız havayolu şirketi Air France’ın Airbus uçağının Atlantik Okyanusu’na düşerek, uçaktaki 228 kişinin hayatını kaybetmesinden 12 yıl sonra Fransa’da mahkeme, hava yolu şirketinin ve üreticinin ‘kasıtsız adam öldürmekten yargılanması gerektiğine’ karar verdi.

Haber Merkezi DHA
12 yıl önceki uçak kazası için Air France ve Airbus için yargılama yolu açıldı
Air France’ın Airbus uçağı, 1 Haziran 2009'da fırtına nedeniyle Atlantik Okyanusu’na düşmüştü.

Başkent Paris’teki mahkeme, 2 yıl önce verilen ‘suçlamaların düşmesi’ kararını bozarak Air France ve Airbus’un ‘kasıtsız adam öldürmekten yargılanması gerektiğine’ karar verdi. Hem havayolu şirketinin hem de üreticinin, bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Air France’ın Rio de Janeiro-Paris AF447 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Airbus uçağı, 1 Haziran 2009'da fırtına nedeniyle Atlantik Okyanusu’na düşerek uçakta bulunan 228 kişinin ölümüne neden olmuştu. İki yılsonunda uçağın enkazı bulunarak inceleme altına alınmıştı.

İnceleme sonucunda müfettişler, hava hızı sensörleri donduğunda pilotların kontrolü kaybettiğini buldu. Mahkeme sürecinde, önce havayolu ve üretici ‘kasıtsız adam öldürmekle suçlanmış’, ancak Paris savcısı daha sonra yalnızca Air France'ın yargılanması gerektiğini tavsiye etmişti. Eylül 2019'da her ikisi aleyhindeki suçlamalar, kovuşturma için yeterli gerekçe olmadığı için düşürülmüştü.

Türk hava sahasından 27 saniyede bir uçak geçti
EKONOMİ
Türk hava sahasından 27 saniyede bir uçak geçti

82 milyon yolcunun tercihi uçak oldu
EKONOMİ
82 milyon yolcunun tercihi uçak oldu
Abone Ol Google News
Denizdegören polisi aradı

Denizde
gören polisi aradı

​Dünyanın en büyük ikinci balinası karaya vurdu.
Şehitliklerdehüzünlü bayram

Şehitliklerde
hüzünlü bayram

Okunan dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.
Kelime-i şehadet getirmeye başladım

İsrail'in bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri anlattı.

Gazze'de şehit sayısı 83'e yükseldi.

Kapı kapı dolaşıp<br>yardıma koşuyorlar

Kapı kapı dolaşıp
yardıma koşuyorlar

​Polis ekipleri vatandaş için alışverişe çıktı.

Gabar'a<br>bayram ziyareti

Gabar'a
bayram ziyareti

​Bakan Soylu üs bölgesindeki askerlerle bayramlaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.