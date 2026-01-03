1.505 çift Karzı Hasen’le yuva kurdu

Karzı Hasen Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, sistemin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: "Karzı Hasen sadece bir borç verme sistemi değil, bir güven inşasıdır. Bir çiftimiz borcunu ödediğinde aslında kendisinden sonraki bir başka çiftin yuva kurmasına vesile oluyor. Desteğimizden yararlanmak isteyen gençlerimiz için 33 yaşını aşmamış olma, ilk evliliğini yapma ve borç ödeme kabiliyetine sahip bulunma gibi temel kriterlerimiz mevcut. Ancak bu köprünün ayakta kalması için hayırseverlerimizin bağışlarının kesintisiz sürmesi gerek. Detaylı bilgi ve başvuru süreçleri için gençlerimiz www.karzihasenvakfi.com adlı internet sitemizi inceleyebilirler."