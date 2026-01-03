1.505 çift Karzı Hasen’le yuva kurdu

Karzı Hasen Vakfı’nın 5 yıldır başarıyla uyguladığı dayanışma modeli meyvelerini veriyor. Vakfın yeni evlenecek çiftlere sunduğu faizsiz geri ödemeli destek miktarı, hayırseverlerin katkılarıyla 258 milyon lirayı aştı. Toplamda 1.505 çiftin evlilik masraflarına omuz verildi.
Evlilik hazırlığı yapan gençlerin üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak amacıyla yola çıkan Karzı Hasen Vakfı, örnek yardımlaşma modelini 5’inci yılında da kararlılıkla sürdürüyor. Kadim "güzel borç" geleneğini modernize ederek günümüze taşıyan vakıf, sağladığı faizsiz finansman desteğiyle binlerce gencin en mutlu gününde yanında yer aldı.
CAN SUYU NİTELİĞİNDE
Vakfın geride bıraktığımız 2025 yılına ait verileri, sosyal dayanışmanın ulaştığı devasa boyutu gözler önüne seriyor. Ekonomik şartlar ve artan evlilik maliyetleri karşısında desteğini artıran kurum, yalnızca 2025 yılı içerisinde 535 aileye toplam 135 milyon 120 bin lira tutarında faizsiz kaynak aktardı. Yapılan hamle, yeni yuva kuracak gençler için adeta bir can suyu niteliği taşıdı.
BAĞIŞLAR KATLANARAK BÜYÜYOR
Kuruluş tarihinden bugüne uzanan tablo, yardımlaşma ağının sürdürülebilir bir başarıya dönüştüğünü kanıtlıyor. Toplamda 1.505 çiftin evlilik masraflarına omuz veren vakfın sunduğu destek miktarı 258 milyon 242 bin lirayı buldu. Sistemin başarısı, paranın tek seferlik bir yardım değil, sürekli dönen bir iyilik sermayesi haline gelmesinden kaynaklanıyor. Hayırseverlerin bugüne kadar yaptığı 86 milyon 528 bin lira tutarındaki bağış, geri ödemeli model sayesinde döngüye girerek yaklaşık 3 katına ulaştı. Gönüllülerden alınan güç, borcunu ödeyen çiftlerin katkılarıyla birleşerek her geçen gün daha fazla gencin elinden tutmaya devam ediyor.
3 temel kriter
- Karzı Hasen Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, sistemin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: "Karzı Hasen sadece bir borç verme sistemi değil, bir güven inşasıdır. Bir çiftimiz borcunu ödediğinde aslında kendisinden sonraki bir başka çiftin yuva kurmasına vesile oluyor. Desteğimizden yararlanmak isteyen gençlerimiz için 33 yaşını aşmamış olma, ilk evliliğini yapma ve borç ödeme kabiliyetine sahip bulunma gibi temel kriterlerimiz mevcut. Ancak bu köprünün ayakta kalması için hayırseverlerimizin bağışlarının kesintisiz sürmesi gerek. Detaylı bilgi ve başvuru süreçleri için gençlerimiz www.karzihasenvakfi.com adlı internet sitemizi inceleyebilirler."