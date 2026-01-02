Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor

Yeni yıl tatilinin olduğu haftada likidite sınırlı kalmayı sürdürürken, yatırımcıların işlemlere yeniden başlamasıyla gelecek hafta piyasalardaki hacimin yükselmesi bekleniyor.

Bir süredir piyasaların odağında bulunan teknoloji hisselerinde "yüksek değerleme" endişeleri yılın ilk işlem gününde yerini alıcılı bir seyre bırakırken, vadeli işlemlerde ABD'li teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Analistler, yeni yılda birçok Wall Street analistinin ABD piyasaları için iyimser tahminler yapmasının da risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirterek, mayıs ayında göreve başlayacak yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının da netleşmesiyle gelecek dönemde daha olumlu bir havanın ortaya çıkabileceğini söyledi.





Bu ay içinde Fed başkan adaylarının netleşmesi bekleniyor





Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler ise hala varlığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

Hafta başında konuşan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan harcama yaptığını ve bunun inşaat tarihindeki en yüksek fiyat olduğunu ileri sürmüştü.

Powell'a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşündüklerini kaydeden Trump, Powell'ı yetersiz biri olarak tanımlamış ve istifa çağrılarını yinelemişti.

Mayıs ayında Powell'ın yerini yeni Fed başkanına bırakması beklenirken, söz konusu değişimle birlikte yeni Fed başkanının daha güvercin bir politika izlemesi öngörülüyor.

Para piyasalarında yıla ilişkin faiz indirim beklentileri oluşmasına karşın, yeni başkanın izleyeceği yol haritasının beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra başta ABD olmak üzere birçok ülkede bugün açıklanacak olan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bugün yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkede imalat aktivitesinde son dönemlerde gerileme olmasına karşın gelen PMI verileri aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.





Altın ve gümüş yıla alıcılı başladı





Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi çarşamba 4 baz puan yükselişle yüzde 4,17 seviyesine çıkarken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

Altının onsunda ise 29 Aralık'taki düşüşün ardından toparlanma eğilimi öne çıkıyor. Merkez bankalarının talepleri ve Fed'e yönelik güvercin beklentilerle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,2 yükselişle 4 bin 375 dolardan alıcı buluyor.

Gümüş fiyatlarında da yükseliş dikkati çekiyor. Gümüşün onsu yeni işlem gününde yüzde 2,9 yükselişle 73,5 dolarda işlem görüyor.

Yılın ilk işlem gününde dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 98,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 61,1 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında çarşamba günü S&P 500 endeksi yüzde 0,74, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif başladı.





Avrupa'da PMI verileri bekleniyor





Avrupa borsalarında yılbaşı tatili nedeniyle çarşamba günü birçok endekste işlem yapılmazken, yarım gün açık olan Fransa ve İngiltere piyasalarında yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir öne çıktı.

Yeni yılın ilk işlem gününde bölgede açıklanacak imalat sanayi PMI verileri yatırımcıların odağında bulunurken, Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi aktivitesindeki zayıflayan seyrin devam etmesi öngörülüyor.

Bölgede imalat sanayi aktivitesindeki azalma en önemli ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, bugün açıklanacak PMI verilerinde bölgedeki ekonomik gidişata daha çok bilgi edinilmesi bekleniyor.

Çarşamba İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yatay seyirle başladı.





Asya'da teknoloji rallisi





Asya tarafında yılın ilk işlem gününde pozitif bir seyir öne çıkarken, teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Bölgede Japonya ve Çin'de yılbaşı tatili devam ederken, Güney Kore ve Hong Kong'da teknoloji hisselerinde yüzde 10'u aşan yükselişler izleniyor.

Güney Kore'de Kospi endeksinde bulunan Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 12,2, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 4,8 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,1 artışla alıcı buluyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksinde işlem gören teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu'nun hisseleri yüzde 8,3, video oyunları odaklı teknoloji şirketi NetEase'in hisseleri yüzde 6,4, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri yüzde 5 ve video oyunları tasarımcısı Tencent'in hisseleri yüzde 3,4 artışla işlem görüyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle seyrediyor.





Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek





Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı.

Yeni yılın ilk işlem gününde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine çevrildi.

Dolar/TL, çarşamba gününü 42,9560 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,0180'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.





Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Çin ve Japonya'da piyasalar kapalı olacak

10.00 Türkiye, aralık ayı İSO imalat sanayi PMI

10.00 İngiltere, aralık konut fiyat endeksi

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI







