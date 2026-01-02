Yeni Şafak
TCMB düzenlemesi Resmi Gazete’de: Temerrüt faizi düşürüldü

09:262/01/2026, Cuma
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 43,00'e düşürdü.

TCMB'nin "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


  • Bu kapsamda, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43,00'e düşürüldü. Söz konusu oran 2025 yılı başında yüzde 53,25 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2020 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1475 lira olarak tespit edilmişti.


Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.




#TCMB
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#temerrüt faiz
