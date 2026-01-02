TCMB düzenlemesi Resmi Gazete’de: Temerrüt faizi düşürüldü

Bu kapsamda, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43,00'e düşürüldü. Söz konusu oran 2025 yılı başında yüzde 53,25 olarak belirlenmişti.