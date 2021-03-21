27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak ve şubat aylarında 27 ülkeye 1039 ton bal satıldı, bu ihracattan 4 milyon 143 bin 579 dolar gelir sağlandı.
En fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya'ya 1 milyon 304 bin 114, ABD'ye 1 milyon 148 bin 989, Kuveyt'e ise 215 bin 537 dolarlık bal gönderildi.
Doğu Karadeniz'den de ocak-şubat aylarında Almanya, Birleşik Krallık, Bahreyn, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 316 bin 277 dolarlık bal ihraç edildi. Bölgedeki bal ihracatı, 181 bin 891 dolar kazanç sağlanan ocak-şubat 2020'ye göre yüzde 74 arttı.
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bal ihracatının bu yıla güzel rakamlarla başladığını söyledi.
Dünya genelindeki koronavirüs salgınına karşı balın takviye edici gıda olarak yoğun tüketildiğini belirten Kalyoncu, "Geçen yılı güzel rakamlarla kapattığımız bal ihracatında bu yılın iki aylık dönemini de güzel bir şekilde geride bıraktık. Geçen yılın aynı dönemine göre bal ihracatında gerek miktar gerekse değer bakımından artış yaşandı. Bu artışın yıl içerisinde de devam edeceğine inanıyoruz" dedi.
Kalyoncu, ihracatta önemli kriterlerin başında markalı ürün ve kaliteli ambalajlamanın geldiğine dikkati çekerek, üreticilerin bu konuya dikkat etmeleri halinde yüksek katma değer elde edebileceklerini vurguladı.
EKONOMİ
Ekonominin aşısı ihracat
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Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemlerine göre kayda değer bir şekilde olumsuz etkilenmişti. Ancak ekonominin tekrar canlanmasıyla ve sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla Türkiye AB'ye ihracatta toparlanma yoluna girdi ve önceki aylara göre önemli bir gelişme kaydetti.
Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu.
Haziran ayı ile başlayan normalleşme süreciyle birlikte Türkiye, hem küresel ticarette hem de AB'ye ticarette atağa kalktı.
Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde mart, nisan ve mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemlerine göre azalırken, haziran ayında 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı arttı.
En fazla artış ise yüzde 230,34 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapıldı. Türk sanayicilerinin ihracatında AB ülkeleri arasında zirve ise değişmedi. Almanya'ya geçtiğimiz ay 1 milyar 184 milyon 554 bin TL'lik ihracat gerçekleştirildi.
TİM verilerine göre, 2019 -2020 haziran ayı ihracat rakamları ve yüzdesel değişimler şöyle (bin dolar):
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ 2019 Haziran - 11 bin 66 dolar 2020 Haziran - 38 bin 53 dolar Değişim: Yüzde 230
HIRVATİSTAN 2019 Haziran - 21 milyon 281 bin dolar 2020 Haziran - 33 milyon 92 bin dolar Değişim: Yüzde 55
ESTONYA 2019 Haziran - 5 milyon 283 bin dolar 2020 Haziran - 7 milyon 793 bin dolar Değişim: Yüzde 47,50
LİTVANYA 2019 Haziran - 13 milyon 745 bin dolar 2020 Haziran - 20 milyon 268 bin dolar Değişim: Yüzde 47,46
FİNLANDİYA 2019 Haziran - 27 milyon 701 bin dolar 2020 Haziran - 30 milyon 623 bin dolar Değişim: Yüzde 41,11
BELÇİKA 2019 Haziran - 202 milyon 68 bin dolar 2020 Haziran - 282 milyon 625 bin dolar Değişim: Yüzde 39,87
SLOVENYA 2019 Haziran - 93 milyon 836 bin dolar 2020 Haziran - 128 milyon 902 bin dolar Değişim: Yüzde 37,37
LETONYA 2019 Haziran - 6 milyon 319 bin dolar 2020 Haziran - 8 milyon 405 bin dolar Değişim: Yüzde 33
BULGARİSTAN 2019 Haziran - 171 milyon 337 bin dolar 2020 Haziran - 208 milyon 796 bin dolar Değişim: Yüzde 21,86
AVUSTURYA 2019 Haziran - 85 milyon dolar 2020 Haziran - 103 milyon 381 bin dolar Değişim: Yüzde 21,61
MACARİSTAN 2019 Haziran - 65 milyon 506 bin dolar 2020 Haziran - 79 milyon 484 bin dolar Değişim: Yüzde 21,34
İRLANDA 2019 Haziran - 32 milyon 088 bin dolar 2020 Haziran - 38 milyon 701 bin dolar Değişim: Yüzde 20,61
İSVEÇ 2019 Haziran - 81 milyon 487 bin dolar 2020 Haziran - 97 milyon 107 bin dolar Değişim: Yüzde 19,17
SLOVAKYA 2019 Haziran - 35 milyon 646 bin dolar 2020 Haziran - 42 milyon 033 bin dolar Değişim: Yüzde 17,92
ALMANYA 2019 Haziran - 1 milyar, 30 milyon dolar 2020 Haziran - 1 milyar 184 milyon dolar Değişim: Yüzde 15
ROMANYA 2019 Haziran - 282 milyon 889 bin dolar 2020 Haziran - 322 milyon 483 bin dolar Değişim: Yüzde 14
ÇEKYA 2019 Haziran - 61 milyon 853 bin dolar 2020 Haziran - 68 milyon 084 bin dolar Değişim: Yüzde 10,07
POLONYA 2019 Haziran - 210 milyon 997 bin dolar 2020 Haziran - 231 milyon 297 bin dolar Değişim: Yüzde 9,62
YUNANİSTAN 2019 Haziran - 141 milyon 602 bin dolar 2020 Haziran - 151 milyon 631 bin dolar Değişim: Yüzde 7,08
PORTEKİZ 2019 Haziran - 66 milyon 517 bin dolar 2020 Haziran - 67 milyon 785 bin dolar Değişim: Yüzde 1,91
İTALYA 2019 Haziran - 608 milyon 023 bin dolar 2020 Haziran - 600 milyon 309 bin dolar Değişim: Yüzde - 1,27
İSPANYA 2019 Haziran - 445 milyon 587 bin dolar 2020 Haziran - 439 milyon 535 bin dolar Değişim: Yüzde - 1,36
FRANSA 2019 Haziran - 626 milyon 944 bin dolar 2020 Haziran - 574 milyon 691 bin dolar Değişim: Yüzde - 8,34
DANİMARKA 2019 Haziran - 83 milyon 807 bin dolar 2020 Haziran - 70 milyon 763 bin dolar Değişim: Yüzde - 15,56
HOLLANDA 2019 Haziran - 450 milyon 293 bin dolar 2020 Haziran - 362 milyon 091 bin dolar Değişim: Yüzde - 19,59
LÜKSEMBURG 2019 Haziran - 3 milyon 804 bin dolar 2020 Haziran - 2 milyon 626 bin dolar Değişim: Yüzde - 30,96
MALTA 2019 Haziran - 83 milyon 891 bin dolar 2020 Haziran - 57 milyon 431 bin dolar Değişim: Yüzde - 31,54
İşte Türkiye'den fazla ihracat yapılan ülkeler
Koronavirüs sürecinde çok sayıda ülke ciddi anlamda sıkıntıya girerken, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artış ise sürüyor. Haziran ayında 2019'un aynı ayına göre Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden 20'sine ihracat artışı devam etti. En fazla artış ise yüzde 230,34 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapıldı. Türk sanayicilerinin ihracatında AB ülkeleri arasında zirve ise değişmedi. Almanya'ya geçtiğimiz ay 1 milyar 184 milyon 554 bin TL'lik ihracat gerçekleştirildi.
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Derik ilçesinde yaşayan, 1 çocuk babası Davut Ufak, 9 yıl önce Artuklu Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu.
Ufak, 4 yıl önce küçük sermaye ile İngiltere ve Japonya'da düzenlenen yarışmalardan ödüller alan, üretimi 1000 yıl öncesine dayanan Derik zeytininin fidanını üretmeye başladı.
Ufak, 5 dönüm arazide 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılda 20 dönümlük arazide 200 bin fidana çıkardı.
Davut Ufak, ürettiği fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç etmeye başladı.
Dönemsel olarak yaklaşık 40 kişiyi istihdam eden Ufak, hedefinin 300 bin zeytin fidanı üretmek olduğunu söyledi.
'İSTİHDAM SAĞLIYORUZ' <BR> <BR> İlk yıl talep üzerine üretim kapasitesini artırdığını kaydeden Davut Ufak, İkinci sene talep biraz daha yoğunlaşınca 50 bine çıkardım. Üçüncü sene 2019'da 70 bine çıkardım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymakamlık destekleriyle GAP İdaresi'nden 20 bin fidanımız hibe olarak dağıtıldı...
Mardin ve Derik bölgemizde toprağa ekildi. Bağ, bahçe ve tarlalarda yerini aldı. Bunun üzerine yerim çok küçük olduğu için hedefimi 200 bine çıkardım. Günde 10 bin fidan kesiyoruz. Bidonlara bırakıyoruz. 1 gün kaldıktan sonra ilaçlayıp seramıza bırakıyoruz...
Hedefimiz 300 bini bulmak. 20 dönümlük arazi üzerinde işime devam ediyorum. 200 bin fidanımızı 20 günde seraya bıraktık. Bu durumda istihdam da sağlıyoruz. Yaklaşık 40 aile, 3- 4 aylık dönemde geçimini sağlıyor dedi.
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin tane ile üretime başladı 200 bine ulaştı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderip ihracat yapıyor
Mardin'in Derik ilçesinde ziraat teknikeri Davut Ufak (33), 4 yıl önce dünyaca ünlü ve ödüllü Derik zeytini fidanlarının üretimine başladı. 5 dönümlük arazide, 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılın sonunda 200 bine çıkaran Ufak, Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç ediyor.