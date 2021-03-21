Ekonomi 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal ihracatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal ihracatı

Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 27 ülkeye 4 milyon 143 bin 579 dolarlık bal ihraç edildi. En fazla ihracat Almanya, ABD ve Kuveyt'e yapıldı. Almanya'ya 1 milyon 304 bin 114 dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak ve şubat aylarında 27 ülkeye 1039 ton bal satıldı, bu ihracattan 4 milyon 143 bin 579 dolar gelir sağlandı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya'ya 1 milyon 304 bin 114, ABD'ye 1 milyon 148 bin 989, Kuveyt'e ise 215 bin 537 dolarlık bal gönderildi.

Doğu Karadeniz'den de ocak-şubat aylarında Almanya, Birleşik Krallık, Bahreyn, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 316 bin 277 dolarlık bal ihraç edildi. Bölgedeki bal ihracatı, 181 bin 891 dolar kazanç sağlanan ocak-şubat 2020'ye göre yüzde 74 arttı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bal ihracatının bu yıla güzel rakamlarla başladığını söyledi.

Dünya genelindeki koronavirüs salgınına karşı balın takviye edici gıda olarak yoğun tüketildiğini belirten Kalyoncu, "Geçen yılı güzel rakamlarla kapattığımız bal ihracatında bu yılın iki aylık dönemini de güzel bir şekilde geride bıraktık. Geçen yılın aynı dönemine göre bal ihracatında gerek miktar gerekse değer bakımından artış yaşandı. Bu artışın yıl içerisinde de devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kalyoncu, ihracatta önemli kriterlerin başında markalı ürün ve kaliteli ambalajlamanın geldiğine dikkati çekerek, üreticilerin bu konuya dikkat etmeleri halinde yüksek katma değer elde edebileceklerini vurguladı.

Ekonominin aşısı ihracat
EKONOMİ
Ekonominin aşısı ihracat

İşte Türkiye'den fazla ihracat yapılan ülkeler
FOTOĞRAF 33
Title
Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemlerine göre kayda değer bir şekilde olumsuz etkilenmişti. Ancak ekonominin tekrar canlanmasıyla ve sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla Türkiye AB'ye ihracatta toparlanma yoluna girdi ve önceki aylara göre önemli bir gelişme kaydetti.
Title
Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu.
Title
Haziran ayı ile başlayan normalleşme süreciyle birlikte Türkiye, hem küresel ticarette hem de AB'ye ticarette atağa kalktı.
Title
Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde mart, nisan ve mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemlerine göre azalırken, haziran ayında 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı arttı.
Title
En fazla artış ise yüzde 230,34 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapıldı. Türk sanayicilerinin ihracatında AB ülkeleri arasında zirve ise değişmedi. Almanya'ya geçtiğimiz ay 1 milyar 184 milyon 554 bin TL'lik ihracat gerçekleştirildi.
Title
TİM verilerine göre, 2019 -2020 haziran ayı ihracat rakamları ve yüzdesel değişimler şöyle (bin dolar):
Title
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ 2019 Haziran - 11 bin 66 dolar 2020 Haziran - 38 bin 53 dolar Değişim: Yüzde 230
Title
HIRVATİSTAN 2019 Haziran - 21 milyon 281 bin dolar 2020 Haziran - 33 milyon 92 bin dolar Değişim: Yüzde 55
Title
ESTONYA​ 2019 Haziran - 5 milyon 283 bin dolar 2020 Haziran - 7 milyon 793 bin dolar Değişim: Yüzde 47,50
Title
LİTVANYA​ 2019 Haziran - 13 milyon 745 bin dolar 2020 Haziran - 20 milyon 268 bin dolar Değişim: Yüzde 47,46
Title
FİNLANDİYA​​ 2019 Haziran - 27 milyon 701 bin dolar 2020 Haziran - 30 milyon 623 bin dolar Değişim: Yüzde 41,11
Title
BELÇİKA​ 2019 Haziran - 202 milyon 68 bin dolar 2020 Haziran - 282 milyon 625 bin dolar Değişim: Yüzde 39,87
Title
SLOVENYA​​ 2019 Haziran - 93 milyon 836 bin dolar 2020 Haziran - 128 milyon 902 bin dolar Değişim: Yüzde 37,37
Title
LETONYA​​​ 2019 Haziran - 6 milyon 319 bin dolar 2020 Haziran - 8 milyon 405 bin dolar Değişim: Yüzde 33
Title
BULGARİSTAN​​​​ 2019 Haziran - 171 milyon 337 bin dolar 2020 Haziran - 208 milyon 796 bin dolar Değişim: Yüzde 21,86
Title
AVUSTURYA​ 2019 Haziran - 85 milyon dolar 2020 Haziran - 103 milyon 381 bin dolar Değişim: Yüzde 21,61
Title
MACARİSTAN​ 2019 Haziran - 65 milyon 506 bin dolar 2020 Haziran - 79 milyon 484 bin dolar Değişim: Yüzde 21,34
Title
İRLANDA​ 2019 Haziran - 32 milyon 088 bin dolar 2020 Haziran - 38 milyon 701 bin dolar Değişim: Yüzde 20,61
Title
İSVEÇ​ 2019 Haziran - 81 milyon 487 bin dolar 2020 Haziran - 97 milyon 107 bin dolar Değişim: Yüzde 19,17
Title
SLOVAKYA​​ 2019 Haziran - 35 milyon 646 bin dolar 2020 Haziran - 42 milyon 033 bin dolar Değişim: Yüzde 17,92
Title
ALMANYA​​​ 2019 Haziran - 1 milyar, 30 milyon dolar 2020 Haziran - 1 milyar 184 milyon dolar Değişim: Yüzde 15
Title
ROMANYA ​ 2019 Haziran - 282 milyon 889 bin dolar 2020 Haziran - 322 milyon 483 bin dolar Değişim: Yüzde 14
Title
ÇEKYA​ ​ 2019 Haziran - 61 milyon 853 bin dolar 2020 Haziran - 68 milyon 084 bin dolar Değişim: Yüzde 10,07
Title
POLONYA​​ ​ 2019 Haziran - 210 milyon 997 bin dolar 2020 Haziran - 231 milyon 297 bin dolar Değişim: Yüzde 9,62
Title
YUNANİSTAN​​​ ​ 2019 Haziran - 141 milyon 602 bin dolar 2020 Haziran - 151 milyon 631 bin dolar Değişim: Yüzde 7,08
Title
PORTEKİZ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 66 milyon 517 bin dolar 2020 Haziran - 67 milyon 785 bin dolar Değişim: Yüzde 1,91
Title
İTALYA​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 608 milyon 023 bin dolar 2020 Haziran - 600 milyon 309 bin dolar Değişim: Yüzde - 1,27
Title
İSPANYA​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 445 milyon 587 bin dolar 2020 Haziran - 439 milyon 535 bin dolar Değişim: Yüzde - 1,36
Title
FRANSA​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 626 milyon 944 bin dolar 2020 Haziran - 574 milyon 691 bin dolar Değişim: Yüzde - 8,34
Title
DANİMARKA​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 83 milyon 807 bin dolar 2020 Haziran - 70 milyon 763 bin dolar Değişim: Yüzde - 15,56
Title
HOLLANDA​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 450 milyon 293 bin dolar 2020 Haziran - 362 milyon 091 bin dolar Değişim: Yüzde - 19,59
Title
LÜKSEMBURG​​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 3 milyon 804 bin dolar 2020 Haziran - 2 milyon 626 bin dolar Değişim: Yüzde - 30,96
Title
MALTA​​​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 83 milyon 891 bin dolar 2020 Haziran - 57 milyon 431 bin dolar Değişim: Yüzde - 31,54
İşte Türkiye'den fazla ihracat yapılan ülkeler
Koronavirüs sürecinde çok sayıda ülke ciddi anlamda sıkıntıya girerken, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artış ise sürüyor. Haziran ayında 2019'un aynı ayına göre Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden 20'sine ihracat artışı devam etti. En fazla artış ise yüzde 230,34 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapıldı. Türk sanayicilerinin ihracatında AB ülkeleri arasında zirve ise değişmedi. Almanya'ya geçtiğimiz ay 1 milyar 184 milyon 554 bin TL'lik ihracat gerçekleştirildi.


5 bin tane ile üretime başladı 200 bine ulaştı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderip ihracat yapıyor
FOTOĞRAF 12
Title
Derik ilçesinde yaşayan, 1 çocuk babası Davut Ufak, 9 yıl önce Artuklu Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu.
Title
Ufak, 4 yıl önce küçük sermaye ile İngiltere ve Japonya'da düzenlenen yarışmalardan ödüller alan, üretimi 1000 yıl öncesine dayanan Derik zeytininin fidanını üretmeye başladı.
Title
Ufak, 5 dönüm arazide 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılda 20 dönümlük arazide 200 bin fidana çıkardı.
Title
Davut Ufak, ürettiği fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç etmeye başladı.
Title
Dönemsel olarak yaklaşık 40 kişiyi istihdam eden Ufak, hedefinin 300 bin zeytin fidanı üretmek olduğunu söyledi.
Title
'İSTİHDAM SAĞLIYORUZ' <BR> <BR> İlk yıl talep üzerine üretim kapasitesini artırdığını kaydeden Davut Ufak, İkinci sene talep biraz daha yoğunlaşınca 50 bine çıkardım. Üçüncü sene 2019'da 70 bine çıkardım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymakamlık destekleriyle GAP İdaresi'nden 20 bin fidanımız hibe olarak dağıtıldı...
Title
Mardin ve Derik bölgemizde toprağa ekildi. Bağ, bahçe ve tarlalarda yerini aldı. Bunun üzerine yerim çok küçük olduğu için hedefimi 200 bine çıkardım. Günde 10 bin fidan kesiyoruz. Bidonlara bırakıyoruz. 1 gün kaldıktan sonra ilaçlayıp seramıza bırakıyoruz...
Title
Hedefimiz 300 bini bulmak. 20 dönümlük arazi üzerinde işime devam ediyorum. 200 bin fidanımızı 20 günde seraya bıraktık. Bu durumda istihdam da sağlıyoruz. Yaklaşık 40 aile, 3- 4 aylık dönemde geçimini sağlıyor dedi.
Title
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
Title
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
Title
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
Title
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin tane ile üretime başladı 200 bine ulaştı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderip ihracat yapıyor
Mardin'in Derik ilçesinde ziraat teknikeri Davut Ufak (33), 4 yıl önce dünyaca ünlü ve ödüllü Derik zeytini fidanlarının üretimine başladı. 5 dönümlük arazide, 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılın sonunda 200 bine çıkaran Ufak, Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç ediyor.


Abone Ol Google News
Ölmek üzereyken bulundu

Ölmek üzereyken bulundu

Son halini gören inanamıyor.
İstanbula kar sürprizi

İstanbul'a kar sürprizi

​Meteoroloji tarih verdi...
Şizofreni hastası babası tarafından 6 yaşında Toros Dağlarına bırakıldı: Kurtları izleyerek avlanma taktiği öğrendim

​Gergerlioğlu vekilliği düştüğü için Meclis'te eylem yapıyordu.

​Partisindeki taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatıp İstanbul Sözleşmesi'ne sarıldı.

Kritik eşiği aştık

Kritik eşiği aştık

Vali artan vakalar sonrası üstüne basa basa uyardı.

​41 milyon turuncu, 32 milyon kırmızı şehirlerde.
İstanbul tırmanışta

İstanbul tırmanışta

Bakan Koca, ​'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.
Obama 15 Temmuz'da geç kaldı

Obama 15 Temmuz'da geç kaldı

​İlişkileri düzeltmek için Biden'ı gönderdi.
İsrail Filistinli <br>müezzini şehit etti

İsrail Filistinli
müezzini şehit etti

İşgal güçlerinin işlediği cinayet anını kameralar kaydetti.
PKK'nın tepesine <br>bomba yağdı

PKK'nın tepesine
bomba yağdı

​Kilis'e atılan roketin hesabı soruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.