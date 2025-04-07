AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gümrük vergileri konusunda ABD ile müzakereye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ABD gümrük tarifelerine ilişkin Avrupa Birliği'nin ABD yönetimiyle müzakereye açık olduğunu belirterek, "ABD'ye karşılıklı yüzde sıfır gümrük vergisi teklif ettik" dedi.
Avrupa ve Asya hisseleri ile petrol fiyatları, vergilere zam geleceği, talebi zayıflatabileceği ve hatta küresel bir durgunluğu tetikleyebileceği korkusuyla düştü. Bu gelişmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa ithalatı ve ihracatında önde gelen sektörlerin temsilcileriyle birtakım acil görüşmeler planladı. Von der Leyen, bugün metal endüstrisi ve otomobil sektörü liderleriyle görüştü.
Von der Leyen, AB'nin aynı zamanda karşı tedbirler almaya hazır olduğunu vurguladı.