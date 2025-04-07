Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gümrük vergileri konusunda ABD ile müzakereye hazırız

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gümrük vergileri konusunda ABD ile müzakereye hazırız

16:557/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ABD gümrük tarifelerine ilişkin Avrupa Birliği'nin ABD yönetimiyle müzakereye açık olduğunu belirterek, "ABD'ye karşılıklı yüzde sıfır gümrük vergisi teklif ettik" dedi.

Avrupa ve Asya hisseleri ile petrol fiyatları, vergilere zam geleceği, talebi zayıflatabileceği ve hatta küresel bir durgunluğu tetikleyebileceği korkusuyla düştü. Bu gelişmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa ithalatı ve ihracatında önde gelen sektörlerin temsilcileriyle birtakım acil görüşmeler planladı. Von der Leyen, bugün metal endüstrisi ve otomobil sektörü liderleriyle görüştü.


Von der Leyen, AB'nin aynı zamanda karşı tedbirler almaya hazır olduğunu vurguladı.

"ABD'ye karşılıklı yüzde sıfır gümrük vergisi teklif ettik"

Von der Leyen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa, ABD ile müzakere etmeye hazır. Sanayi malları için sıfıra sıfır gümrük vergisi teklif ettik. Çünkü iyi bir anlaşma için her zaman hazırız. Ancak karşı tedbirlerle cevap vermeye de hazırız. Ticaret saptırması yoluyla dolaylı etkilere karşı kendimizi korumaya hazırız"


#Avrupa
#Trump
#Gümrük vergisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LPG’ye indirim geldi: Sırada motorin ve benzin var