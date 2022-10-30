Ekonomi AB ve ABDden tahıl anlaşması açıklaması Rusya bu karardan dönmeli
DÜNYA EKONOMİSİ

AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması: Rusya bu karardan dönmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alma karası sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya yeniden gıdayı silah olarak kullanıyor” dedi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “AB, Rusya’yı bu karardan dönmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması: Rusya bu karardan dönmeli
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alma kararı sonrası yaptığı açıklamada, “Karadeniz Tahıl Girişimi şimdiden 9 milyon metrik tondan fazla gıdayı taşıdı. Düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik öneme sahip olan fiyatları düşürdü. Başarılı oldu ve devam etmeli. Rusya'nın bu kritik tahıl ihracatını bozmaya yönelik herhangi bir hareketi, esasen dünyanın dört bir yanındaki insanların ve ailelerin yiyecek için daha fazla ödeme yapması veya aç kalmasıyla sonuçlanır. Bu düzenlemeyi askıya alan Rusya, başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor, düşük ve orta gelirli ülkeleri ve küresel gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Zaten korkunç haldeki insani krizleri ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor. Rusya hükümetini anlaşmaya bağlılığını sürdürmeye, düzenlemeye tam olarak uymaya ve dünyanın dört bir yanındaki insanların bu anlaşma tarafından kolaylaştırılan faydalardan yararlanmaya devam etmesini sağlamak için çalışmaya çağırıyoruz” dedi.

“KARARDAN DÖNÜN”

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Karadeniz anlaşmasına katılımını askıya alma kararı, Ukrayna'ya karşı savaşının neden olduğu küresel gıda kriziyle mücadele etmek için çok ihtiyaç duyulan tahıl ve gübrelerin ana ihracat rotasını riske atıyor. AB, Rusya'yı kararından dönmeye çağırıyor” dedi.

NELER OLDU?

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun tahıl koridorunu kullanarak Sevastopol’deki Karadeniz Filosu gemilerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıya İngiliz uzmanların da destek verdiği belirtilen açıklamada, “İngiliz uzmanlar öncülüğünde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, özellikle insani koridorun işleyişini sağlayan Rus gemilerine yönelik, terör saldırısından başka bir şey olarak nitelenemeyecek eylemleri sonucunda Rus tarafı, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılan gemilerin güvenliğini artık garanti edemez ve uygulamasını bugünden itibaren süresiz olarak askıya alacaktır” denildi.

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