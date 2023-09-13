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Ekonomi

ABD'de enflasyon yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

15:45 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydedildi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydedildi.

Tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyonun yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair en önemli sinyallerden biri niteliği taşıyan tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 0,6 oldu. Piyasalarda artışın yüzde 0,6 seviyesinde olmasını bekliyordu.


Fed'in bu yıl 20 Eylül, 1 Kasım ve 13 Aralık'ta olmak üzere 3 faiz toplantısı bulunuyor.


Benzin fiyatlarındaki artış enflasyonu hızlandırdı

Söz konusu dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle benzin fiyatlarında yaşanan artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem oldu.


Enerji endeksi ağustosta aylık yüzde 5,6 artarken, yıllık yüzde 3,6 azaldı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 10,6 artarken, yıllık yüzde 3,3'lük azalış kaydetti.


Aynı dönemde barınma fiyatlarındaki artış da enflasyondaki aylık yükselişte etkili kalem olmayı sürdürdü. Barınma endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 7,3 arttı.


Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,3'lük artış kaydetti.




#ABD
#TÜFE
#enflasyon
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