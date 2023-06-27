|
Ekonomi

ABD'de işten çıkarma dalgası finansa sıçradı: KPMG çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

ABD'de danışmanlık firmalarında işten çıkarılma dalgası büyüyor. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG'nin çalışanlarının yüzde 5'inin işine son vereceği belirtildi.

08:46 . 27/06/2023 Salı
AA
Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde, şirketin bu yılki ikinci tur işten çıkarmalarını yapacağı belirtildi.


Şirketin personeline gönderdiği e-postada "ekonomik ters rüzgarların" ek kesintilere yol açtığını ifade ettiği aktarılan haberde, şubattaki yüzde 2'lik işten çıkarmanın danışmanlık birimi ile sınırlı olduğu ancak bu turun, denetim dahil tüm alanları etkileyeceği vurgulandı.


"Ekonomik ters rüzgarlar yaşıyoruz"

Haberde, bu kesintilerden KPMG'nin ABD'deki 39 bin kişilik iş gücünden yaklaşık 1950'sinin etkileneceğine işaret edilerek, söz konusu e-postada yer alan,
"Fırsat yelpazemiz güçlü olsa ve pazarda kazanmaya devam etsek de işimize veya firmamıza özgü olmayan ekonomik ters rüzgarlar yaşıyoruz"
ifadeleri aktarıldı.

ABD'de danışmanlık firmaları, birkaç yıl süren aşırı işe alımlardan sonra bu yıl personel sayılarında kesintiye gitmişti. Ernst & Young personelinin yüzde 5'ini işten çıkarırken, Deloitte de çalışanlarının yüzde 1,5'inin işine son vermişti. McKinsey ise 45 bin kişilik iş gücünün 2 binini işten çıkarmıştı.




#ABD
#KPMG
#işten çıkarma
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023