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ABD'de yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'ye ilgi çok yoğun

ABD'de yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'ye ilgi çok yoğun

18:3826/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
AA
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Bakan Şimşek'in ABD'deki temaslarından.
Bakan Şimşek'in ABD'deki temaslarından.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptığını bildirdi. "Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun" diyen Bakan Şimşek, "Ekonomi programımız yakından takip ediliyor." dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

"Türkiye'ye ilgi çok yoğun"

Burada, 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerin yanı sıra G20, IMFC ve IMF ülke grup toplantılarına katıldığını belirtti.

Şimşek,
"ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık. Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun, ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor.
" ifadelerini kullandı.



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