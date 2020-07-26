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Ekonomi ABDden Çinli teknoloji şirketi Huaweinin bazı çalışanlarına vize yasağı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'den Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı getirdi. Vize kısıtlaması ve yasağının nedeni olarak çalışanlardan bazılarının "Çin Komünist Partisi rejiminin insan hakları ihlalleri"ne destek vermesi gösterildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, küresel düzeyde insan hakları ihlalleri işleyen rejimlere destek sağlayan Çinli teknoloji şirketlerinin bazı çalışanlarına vize kısıtlamaları ve ülkeye giriş yasağı uyguladıklarını duyurdu.

Vize kısıtlaması ve yasağının "Çin Komünist Partisi rejiminin insan hakları ihlalleri"ne destek veren bazı Huawei çalışanlarına uygulanacağını belirten Pompeo, şirketin, Çin hükümetinin gözetim silahı olduğunu, siyasi muhalifleri sansürlediğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "toplama kampları"na destek verdiğini ifade etti.

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