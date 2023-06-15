AB'den 14 milyar Euro'nun üzerinde dış ticaret açığı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 düşerek 192 milyar avroya, ithalatı da yüzde 15,4 azalarak 206,1 milyar avroya ulaştı.

Böylece AB'nin dış ticaret açığı, nisan ayında 14,1 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, nisanda 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 gerileyerek 216 milyar avro, ithalat da yüzde 11,9 düşüşle 227,7 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, nisanda 11,7 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 37,6 milyar avro ile ABD, 24,8 milyar avro ile İngiltere, 17,1 milyar avro ile Çin, 13,8 milyar avro ile İsviçre ve 8,7 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,2 milyar avro ile Çin, 27,6 milyar avro ile ABD, 14,9 milyar avro ile İngiltere, 10,6 milyar avro ile İsviçre, 8,9 milyar avro ile Norveç ve 7,9 milyar avro ile Türkiye oldu.







