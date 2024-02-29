ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts yüzlerce çalışanıyla yollarını ayıracak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. Yellen, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım" dedi.