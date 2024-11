Adıyaman çiğköfte 300 şubeye ulaştı

Çiğ köfte, ülkemizde ve dünyada son dönemde tüketimi oldukça artan bir fast food ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Mahalle aralarında, cadde üstünde, AVM’lerde her geçen yeni çiğ köfte dükkanları açılıyor. Adıyaman Çiğköfte firması da Türkiye genelinde 200 şubesiyle vatandaşa hizmet veriyor. Firma sahibi Ramazan Altuğ, müşteri profillerinin genelde gençler olduğunu söyledi. Ramazan Altuğ, “Dükkanlarımızın sürekli müşterileri gençler. Gençlerin heyecanını, öğrenme merakını, oyun tutkusunu, saf bakışını, olumlu yaklaşımını takdir ediyorum. Hepsini kendi kardeşlerim gibi görüyorum, seviyorum. Gençler markamızı ve ürünlerimizi seviyor, biz de onlara elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kampanyalarımızla, ikramlarımızla hep yanlarında olacağız. Gençlerin olduğu her yerde, okulda, sporda, eğlencede, sosyal medyada, biz de var olacağız” şeklinde konuştu.

Altuğ, hedeflerinin dünyaya yayılmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Dükkanlarımızı her koşulda kârlı çalışacak şekilde projelendirdik. 300’ü aşkın şubemizle ülkemizin her yerinde varız, hedefimiz dünyaya yayılmak. Deneyimli, işini bilen bir ekibimiz var, bayilerimizin satışını ve hizmet kalitesini yükseltecek her türlü desteği yerinde ve uzaktan veriyoruz.” Altuğ, çiğ köftenin önlenemez yükselişinin herkesi heyecanlandırdığını dile getirdi. Ramazan Altuğ, “Dönerin tüm dünyaya yayıldığı