Akkuyu NGS'de test edilecek nükleer yakıt simülatörleri Türkiye'ye gönderildi

TVEL Yakıt Şirketinin Batı Sibirya’da bulunan üretim tesisi Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisinde üretilen yakıt simülatörlerinin yanı sıra, reaktör kontrolü ve koruması için kontrol çubuk modelleri ile nükleer yakıtın kontrolü için gerekli araçlar da Türkiye’ye sevk edildi. Yakıt demeti simülatörleri ve kontrol çubuk modelleri, yeni bir güç ünitesinin devreye alınmasından önce tesisin kilit sistemlerini test etmek için reaktör çekirdeğine yükleniyor ve daha sonra boşaltılıyor. 3 nesil güç ünitelerinin reaktör çekirdeği, uranyum yakıtlı 163 yakıt demetinden oluşuyor.

Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesi için gerekli olan ilk nükleer yakıtın ise 2023 yılında gönderilmesi planlanıyor. Akkuyu NGS’nin tüm güç üniteleri için nükleer yakıt tedarikine yönelik uzun vadeli sözleşme, TVEL ve Akkuyu Nükleer A.Ş. arasında 2017 yılının sonlarında imzalamıştı. Bununla birlikte, Rosatom’un yan kuruluşu TVEL A.Ş.’nin Merkezi Tasarım ve Teknoloji Enstitüsü (MTTE A.Ş.), nükleer santralin her bir ünitesine nükleer yakıt yükleme ve kullanılmış yakıtın değiştirilmesi için kullanılan Rus yapımı yakıt ikmal makineleri de tedarik edecek. Yakıt yükleme makinesinin Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesine sevkiyatının 2023 yılında yapılması planlanıyor.

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