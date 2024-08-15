Amerikan Forbes 'Çelik Kubbe'yi yazdı: Türkiye S-400'leri iki ülkeden birine satabilir

"Eski bir Türk bakan, Türkiye'nin kullanılmayan stratejik Rus yapımı S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinden nasıl kurtulabileceği konusunda ilginç bir öneride bulundu. Bu füzeleri Moskova’yı kızdırmadan elden çıkarmanın bir yolu olarak, Türkiye’nin bu sistemleri Rusya ile dostane ilişkileri olan diğer ülkelere, yani Pakistan veya Hindistan'a satabileceğini önerdi. Bu iki rakip ülke, Türkiye’nin beş yıl önce teslim aldığı ancak kullanmadığı bu füzeleri, farklı nedenlerle olsa da, edinmek isteyebilir.

"Eski bir Türk bakan, Türkiye'nin kullanılmayan stratejik Rus yapımı S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinden nasıl kurtulabileceği konusunda ilginç bir öneride bulundu. Bu füzeleri Moskova’yı kızdırmadan elden çıkarmanın bir yolu olarak, Türkiye’nin bu sistemleri Rusya ile dostane ilişkileri olan diğer ülkelere, yani Pakistan veya Hindistan'a satabileceğini önerdi. Bu iki rakip ülke, Türkiye’nin beş yıl önce teslim aldığı ancak kullanmadığı bu füzeleri, farklı nedenlerle olsa da, edinmek isteyebilir.

Hindistan ve Pakistan’ı Azerbaycan’ın yerine önermesi de dikkate değerdir. Türkiye’nin Pakistan ile yakın ilişkileri, askeri bağlar da dahil olmak üzere mevcut ve son yıllarda Bakü ile birlikte İslamabad ile ortak askeri tatbikatlar yaparak birlikte çalışabilirliği artırdı.

Hindistan ve Pakistan’ı Azerbaycan’ın yerine önermesi de dikkate değerdir. Türkiye’nin Pakistan ile yakın ilişkileri, askeri bağlar da dahil olmak üzere mevcut ve son yıllarda Bakü ile birlikte İslamabad ile ortak askeri tatbikatlar yaparak birlikte çalışabilirliği artırdı.

İslamabad ve Ankara'nın yakın ilişkileri göz önüne alındığında, bu senaryo Pakistan'a satıştan daha az olası görünüyor. Pakistan, 2010'ların sonlarında S-400 satın almayı düşündü. Türkiye'nin Triumf'larını edinmek, Pakistan ordusunun sistemi tanımasını ve hatta ona karşı eğitim yapmasını sağlayacaktır. Bu, S-400'ün en gelişmiş sistemi olan ezeli rakibi için çok değerli olacaktır.

İslamabad ve Ankara'nın yakın ilişkileri göz önüne alındığında, bu senaryo Pakistan'a satıştan daha az olası görünüyor. Pakistan, 2010'ların sonlarında S-400 satın almayı düşündü. Türkiye'nin Triumf'larını edinmek, Pakistan ordusunun sistemi tanımasını ve hatta ona karşı eğitim yapmasını sağlayacaktır. Bu, S-400'ün en gelişmiş sistemi olan ezeli rakibi için çok değerli olacaktır.

Hindistan’ın S-400’leri, İsrail-Hindistan ortak yapımı Barak 8 ve Hindistan’ın yerli orta menzilli Akash sistemleriyle diğer katmanların kapsandığı, yeni ortaya çıkan çok katmanlı hava savunmasının üst katmanını oluşturacak. Türkiye’nin durumunda, Çelik Kubbe büyük ölçüde, belki de tamamen, yerli sistemlerden oluşacaktır. S-400’ün Çelik Kubbe girişiminde herhangi bir rol oynayıp oynamayacağı belirsizdir. Bu da Ankara’nın onu depoda tutmak veya entegre olmayan bağımsız bir sistem olarak tutmak isteyebileceğini gösteriyor.

Hindistan’ın S-400’leri, İsrail-Hindistan ortak yapımı Barak 8 ve Hindistan’ın yerli orta menzilli Akash sistemleriyle diğer katmanların kapsandığı, yeni ortaya çıkan çok katmanlı hava savunmasının üst katmanını oluşturacak. Türkiye’nin durumunda, Çelik Kubbe büyük ölçüde, belki de tamamen, yerli sistemlerden oluşacaktır. S-400’ün Çelik Kubbe girişiminde herhangi bir rol oynayıp oynamayacağı belirsizdir. Bu da Ankara’nın onu depoda tutmak veya entegre olmayan bağımsız bir sistem olarak tutmak isteyebileceğini gösteriyor.

Diğer yandan, Çelik Kubbe’nin başarılı bir şekilde kurulması, Türkiye’nin S-400’e ihtiyacının olmadığını bir kez daha vurgulayacaktır. Rusya’yı kızdırmadan üçüncü bir ülkeye satmak, Türkiye için giderek daha cazip hale gelebilir. Ve artık hava kuvvetleri için F-35 aramasa da, şimdi yerli TF Kaan savaş uçağını geliştirmeye odaklandığından, Ankara'nın o gizli jet için parça üretimine dönmesinden şüphesiz fayda sağlayacaktır.

Diğer yandan, Çelik Kubbe’nin başarılı bir şekilde kurulması, Türkiye’nin S-400’e ihtiyacının olmadığını bir kez daha vurgulayacaktır. Rusya’yı kızdırmadan üçüncü bir ülkeye satmak, Türkiye için giderek daha cazip hale gelebilir. Ve artık hava kuvvetleri için F-35 aramasa da, şimdi yerli TF Kaan savaş uçağını geliştirmeye odaklandığından, Ankara'nın o gizli jet için parça üretimine dönmesinden şüphesiz fayda sağlayacaktır.

Uzmanlar ise, Türkiye'yi balistik füze saldırısına karşı koruyan S-400'lerin yerine yenisi konmadan satılamayacağını aktardı. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, yerine yenisinin konulamayan bir sistemin gözden çıkarılamayacağını belirtti. Oğuz, "Ben olsam S-400'leri satarım. Bunu yaparsan, F-16'ları da F-35'leri de alırsın." söylemlerini, "Bunları söyleyen biri ne yazık ki ABD Kongresi'ni ve ABD yönetimini takip etmiyor demektir. S-400 denizde bir damla bile değil. Hepsinin altında yatan ana sebep, ABD'nin Türkiye'den bütün isteklerine uymasını beklemesi, başka hiçbir çözümü de kabul etmemesi. Yani 'mutlak biat' istiyor. Etmezsek de 'Süryani soykırımını tanımak' gibi aklımıza bile gelmeyecek garip bahaneler üretiyor, taleplerde bulunuyor. Taleplerinden birçoğu da doğrudan Türkiye'nin bekasını tehdit eden istekler içeriyor." ifadeleriyle değerlendirdi. ABD ile Türkiye arasında 30'a yakın anlaşmazlık noktası bulunduğuna dikkati çeken Turan Oğuz, ABD Kongresi'nde kimsenin aklına gelmeyecek çok basit konularda bile kanun taslakları bulunduğuna, en ufak bir olumsuzlukta kanuna dönüşeceğine ve Türkiye'ye yeni müeyyide olarak geri döneceğine işaret etti.