Aşırı sağcı politika Elon Musk'a pahalıya patladı

Avrupa'da Tesla satışları ocak ayında geçen yıla göre yüzde 45,2 geriledi. Bu düşüş en çok; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi büyük pazarlarda da kendini gösterdi. Benzer şekilde, Trump yönetiminin Çin'e yönelik yeni gümrük vergileri nedeniyle Tesla’nın Çin'deki satışları da yüzde 50'ye yakın azaldı.

Musk'ın politik çıkışları ve küresel ticaret gerilimleri, kişisel servetini de etkiledi. Aralık ayında 430 milyar doları aşan serveti, Tesla hisselerindeki sert düşüşle 100 milyar dolar azalarak 330 milyar dolara geriledi. Tesla’nın piyasa değeri ise aynı dönemde 1,4 trilyon dolardan 840 milyar dolara düştü. Avrupa ve Çin pazarındaki kayıpların sürmesi, Musk’ın aralık ortasından bu yana servetinin yaklaşık 4'te birini kaybetmesine sebep oldu.