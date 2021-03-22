Ekonomi ASPİLSAN Enerji AŞ ile iş birliği genişliyor
İŞ DÜNYASI

ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile iş birliği genişliyor

Trakya Üniversitesi ile ASPİLSAN Enerji A.Ş. arasında enerji, AR-GE, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerinde iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Haber Merkezi Diğer
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ASPİLSAN Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ferhat Özsoy Kayseri.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ASPİLSAN Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ferhat Özsoy Kayseri.

Trakya Üniversitesi, yüzde 98’i Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile yürüttüğü iş birliği resmiyet kazandı. ASPİLSAN’ın İstanbul Teknopark Merkezi’nde gerçekleşen toplantı sonrası Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ASPİLSAN Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ferhat Özsoy Kayseri’de bir araya gelerek iş birliği protokolünü imzaladı. İmzalanan anlaşma ile sensör, nano-teknoloji, enerji alanlarında ortaklaşa yürütülecek ulusal ve uluslararası projeler hayata geçirilecek.

  • ASPİLSAN Enerji A.Ş.’nin Kayseri’de bulunan merkezinde gerçekleşen iş birliği anlaşması ve gizlilik sözleşmesinin imza töreninde Trakya Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz temsil ederken toplantıya ASPİLSAN Enerji A.Ş. ise Genel Müdür Ferhat Özsoy, ASPİLSAN İstanbul Müdürü Emre Ata, ASPİLSAN Kayseri Program Müdürü Evren Bıtıl ve VOYTES Müdürü Yasemin Ok katıldı.


Ferhat Özsoy: Trakya Üniversitesinin deneyimlerinden yararlanacağız

Üniversite-Sanayi iş birliğinin lokomotif üniversitelerinden biri olan Trakya Üniversitesi ile bir araya gelmekten ve karşılıklı olarak deneyimlerini aktarmaktan sevinç duyduklarını belirten ASPİLSAN Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ferhat Özsoy “1981 yılından bu yana çözüm ürettiğimiz sektörlerde kazandığımız sektörel tecrübemizi aktarırken Sınır Ötesi AB Projeleri, Teknopark, patentleşme konularında da Trakya Üniversitesinin deneyimlerinden yararlanacağız. Türkiye’nin iki önemli kurumunun iş birliğinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: Protokolle yeni hareket alanları ve kabiliyetler kazanacağız

Türkiye’nin yerli ve millî sanayisinin önde gelen stratejik firmalarından biri olan ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile iş birliği anlaşması imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Türkiye’nin en önemli enerji şirketlerinden ASPİLSAN Enerji; ulaşım, robotik sistemler, savunma, haberleşme ve medikal gibi birçok alanda çözüm üreten stratejik bir şirket. Ülkemizde yerli üretim yapan böylesine köklü ve önemli bir firma ile iş birliği yapmak Üniversitemize yeni hareket alanları ve kabiliyetler kazandırırken ASPİLSAN Enerji’ye de yeni projelerin önünü açacaktır. Sanayi-Üniversite iş birliği ile kazanan ülkemiz olacak” dedi.

İmza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’dan oluşan Trakya Üniversitesi heyetine Kayseri OSB’de yer alan ASPİLSAN Genel Merkezi tanıtıldı.

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