Aydınlatmaya belediye ayarı

Aydınlatmaya belediye ayarı

04:0019/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Genel aydınlatma kapsamında belediyelere genel bütçe vergi gelirleri payından sağlanan destekte indirime gidilecek.

2024 yılı rakamlarına göre, belediyelerin bütçeye olan yükü 11,7 milyar lira azalacak. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklife göre, yerel yönetimlere genel bütçeden sağlanan genel aydınlatma ödenekleri değişecek. Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle oranlar değişecek. Büyükşehir belediyeleri, sınırları içindeki bölgelerde 2014 yılından bu yana genel aydınlatma bedelinin yüzde 20'sini karşılıyordu. Teklifle büyükşehirlerde, genel aydınlatma masraflarının yüzde 30'u yerel yönetimlerin bütçesinden alınacak.



