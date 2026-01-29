Bakan Işıkhan: İş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz

"Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla 'Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Programı'nı hayata geçirmiştik. 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayarak bu alanda da tarihimizin en önemli atılımlarından birini yapmış olacağız. İstihdam sayısı, aynı dönemde 32 milyon 685 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 49,1 seviyesini korudu. İş gücü, 35 milyon 421 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve iş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz"