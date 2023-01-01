Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım planladık

İstanbul PPP Week, Beşiktaş'taki bir otelde açılış programı ile başladı. Kamu-özel işbirliklerinin ele alınacağı organizasyona bir çok ülkeden iş adamı ve kamu görevlisi katıldı. İstanbul PPP Week'in açılış programındaysa Bakan Adil Karaismailoğlu, kamu-özel sektör iş birliği projelerinin ülkelerin kalkınmasına etkileri, Türkiye'de bu alanda hayata gerçekleştirilen projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

“YAP-İŞLET-DEVRET TAMAMEN BU AÇIKTAN DOĞDU"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “20 yıl önce Cumhurbaşkanımızın ülkemizin lideri olarak dünya sahnesine çıktığında, Türkiye'nin önemli bir altyapı açığı vardı. Bu altyapı açığını çok kısa zamanda kapatmamız gerekiyordu ki büyüme hedeflerimize kısa zamanda ulaşalım. Devlet bütçesi belliydi ama ihtiyaçlarımız çok daha fazlaydı. Ekonomik büyümeyi etkileyen altyapı açığını kapatmak için de yatırım yapmamız gerekiyordu. Bu yatırımı da devletimizin mevcut bütçesi ile yapmamız mümkün değildi. Bu açığı kapatmak için, farklı finansal modeller üretmemiz gerekiyordu. Yap-işlet-devret, kamu-özel iş birlikleri de tamamen bu açığı hızlı şekilde kapatma ihtiyacından doğdu" dedi.

“18 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türkiye'de özellikle ulaştırma altyapısı bakımından yap-işlet-devret olarak ve diğer genel bütçeden toplam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. 20 yıl önce önemli bir karayolu açığı vardı. Yüzde 65 karayolu ağırlıklı bir yatırım dönemi geçirdik, bundan sonra demiryolu ağırlıklı yatırım dönemine geçtik. Havalimanı altyapımızı da tamamladık. Son 20 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 38 projede tam 37.5 milyar dolarlık kamu-özel işbirliği yaptık. Bizim bu yıl 185 milyar TL'lik yatırım bütçesi ayrıldı. Bundan sonra kamu-özel işbirliği sayesinde yıllar sonra ülkemizin bakanlığımızın bütçesini finanse eden çok kıymetli projeler haline dönüşecek. Kamu-özel işbirliği işletmede olanlar bittiğinde 18 milyar dolarlık katkı sağlayacak" diye konuştu.

“2053 YILINA KADAR 198 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI PLANLADIK"

Karaismailoğlu, “Türkiye yap-işlet-devreti en iyi uygulayan ülkelerden birisi dünya sıralamasında 12. sırada gözüküyor. Mühendisliğimiz de dünyaya örnek olmaya başladı. Türk mühendislik çözümleri dünyada aranan haline geldi. 183 milyar dolarlık yatırımın sonucunda bugün tam 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz altyapı projelerinin kıymeti buradan anlaşılıyor. Her yıl 327 bin ağaca eşdeğer bir çevresel katkı sağlıyorsunuz emisyon artımından dolayı, her yıl bu kaliteli güvenli yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 azaldığı için her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. 2053'e kadar ulaşıma olan ihtiyaç 2 katına çıkacak biz de yatırımlarımızı bu yönde geliştirdik. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırımı planladık" dedi. İstanbul PPP Week 19 Ocak'a kadar devam edecek.







