Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım planladık

Karaismailoğlu, “Türkiye yap-işlet-devreti en iyi uygulayan ülkelerden birisi dünya sıralamasında 12. sırada gözüküyor. Mühendisliğimiz de dünyaya örnek olmaya başladı. Türk mühendislik çözümleri dünyada aranan haline geldi. 183 milyar dolarlık yatırımın sonucunda bugün tam 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz altyapı projelerinin kıymeti buradan anlaşılıyor. Her yıl 327 bin ağaca eşdeğer bir çevresel katkı sağlıyorsunuz emisyon artımından dolayı, her yıl bu kaliteli güvenli yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 azaldığı için her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. 2053'e kadar ulaşıma olan ihtiyaç 2 katına çıkacak biz de yatırımlarımızı bu yönde geliştirdik. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırımı planladık" dedi. İstanbul PPP Week 19 Ocak'a kadar devam edecek.